l'affluenza si ferma al 35,38%

Alla chiusura dei seggi nelle 36 sezioni elettorali di Oristano, il dato definitivo di affluenza delle elezioni europee si è fermato al 35,38%. Hanno votato 9425 elettori su un totale di 26.643 aventi diritto: 4.361 uomini e 5.064 donne. Il confronto con le elezioni del 2019, quando si votava in una sola giornata, evidenzia una diminuzione della partecipazione: allora, alla stessa ora, il dato di affluenza era stato del 40,94%, con 11.082 votanti. Questa flessione nell’affluenza riflette una tendenza generale osservata in varie località italiane, dove la partecipazione elettorale è risultata inferiore rispetto alle precedenti tornate elettorali. Gli analisti attribuiscono questa riduzione a diversi fattori, tra cui la disillusione politica e le difficoltà logistiche legate al voto su più giornate. L’affluenza più bassa rispetto al passato potrebbe influenzare i risultati elettorali, con un impatto considerevole sulla composizione del nuovo Parlamento Europeo. Questo scenario apre spazio a diverse interpretazioni su come i partiti politici abbiano mobilitato i loro elettori e su come gli elettori percepiscano le

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie