Elezioni, i dati ufficiali dei comuni al voto in provincia di Oristano

Poco prima della mezzanotte sono stati resi noti i dati ufficiali dell’affluenza nei comuni della provincia di Oristano al voto per le elezioni comunali, ovvero Bosa, Magomadas, Sini e Sorradile. A Bosa ha votato il 56,72% degli aventi diritto, un leggero calo rispetto al 57,92% del 2019. La competizione elettorale vede tre candidati in corsa: Alessandro Campus con la lista “Bosa Cambia Bosa”, Alfonso Marras per “Bosa Cambia” e Giuseppe Ibba con “Bosa noi ci siamo”. A Magomadas ha votato il 61,56% degli aventi diritto, praticamente stabile rispetto al 61,58% del 2019. Qui la sfida elettorale è tra il sindaco uscente Emanuele Cauli, rappresentante della lista “Il paese che sogno – Magomadas progetto futuro”, e Angelo Masia, candidato con “Riprendiamo Magomadas”. A Sini ha votato il 63,08% degli aventi diritto, in calo rispetto al 69,86% del 2019. I candidati in competizione sono Elio Simula, con la lista “Insieme per Sini”, e Andrea Carracoi, rappresentante di “Vivi Sini”. A Sorradile ha votato

