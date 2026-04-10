Mettere i giovani al centro, non come semplici beneficiari di
servizi, ma come protagonisti di un nuovo modello di comunità. È
questo il cuore del progetto varato dall'amministrazione comunale
di Cagliari "Innovazione del Sistema dei Servizi Educativi di
Prossimità e Inclusione Sociale in favore di minori e giovani:
Centri di quartiere", finanziato con fondi PN Metro Plus 21-27 e
partito con l'inaugurazione delle attività del centro di quartiere
a Sant'Elia, con sede presso l'ex asilo di Via Schiavazzi.
All'inaugurazione erano presenti l'Assessora
alla salute e benessere Anna Puddu, il presidente de "La Carovana
Società Cooperativa Sociale Onlus", ente capofila dell'Associazione
Temporanea di Imprese (ATI), partner del progetto, Claudio Zasso e
la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo "Randaccio -
Tuveri - Don Milani - Colombo", Giovanna Porru.
L'obiettivo è trasformare i quartieri a maggior
rischio di isolamento sociale in laboratori di inclusione, grazie a
una rete di servizi educativi 'sotto casa' e al coinvolgimento
diretto del Terzo settore e dei residenti. Non assistenza, quindi,
ma una vera e propria sperimentazione urbana, in grado di mettere
in rete istituzioni e comunità locale. Si punta a creare una rete
di protezione e crescita che promuova il benessere di minori e
giovani, di età compresa tra i 5 e i 21 anni, garantendo che
nessuno resti indietro, attraverso percorsi che sono frutto di
rilevazioni eseguite sul territorio, sulla base di bisogni,
criticità e desideri. Al termine del processo partecipativo, svolto
in collaborazione con operatori del Terzo settore selezionati per
la co-progettazione, è emerso un panel di interventi, disegnati su
misura per ogni fase della crescita.
"Con molto orgoglio viene raggiunto un ulteriore
obiettivo strategico dell'amministrazione che fin dal suo
insediamento ha lavorato intensamente per restituire spazi alla
città, attivando servizi indispensabili per la promozione...
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