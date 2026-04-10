Attirata con una scusa nel bagno della scuola, 12enne ferita con le forbici da una coetanea

(Adnkronos) - Ancora un episodio di violenza nelle scuole. Una ragazzina di 12 anni è stata ferita al collo a colpi di forbice da una coetanea nei bagni del'istituto. E' accaduto questa mattina in una scuola media della provincia di Pisa,a Castelfranco di Sotto

L’episodio è avvenuto poco dopo le 10, al termine dell’ora di educazione fisica, negli spazi della palestra dell’istituto. Secondo le prime ricostruzioni, la minore avrebbe attirato la coetanea in bagno con una scusa, per poi estrarre un paio di forbici e colpirla con più fendenti, anche al collo. In precedenza tra le due sarebbe nata una discussione, poi degenerata. La studentessa ferita è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale, dove risulta ricoverata. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti e chiarire il movente. La presunta responsabile si trova in caserma insieme ai genitori per essere ascoltata dagli investigatori.