Masterclass, incontri e il fascino della scena dal vivo. Lunedì 13
aprile nel Teatro delle Saline di Cagliari prende il via la terza
edizione di "Aspettando Actor Giovane", rassegna organizzata dalla
Scuola d'arte drammatica di Cagliari.
Sino al 17 aprile i professionisti della scuola
e i suoi allievi trasformeranno il capoluogo in un laboratorio a
cielo aperto per un evento che vuole fare da preludio ad "Actor
Giovane", la rassegna che a giugno celebrerà la fine dell'anno
accademico con una grande festa dell'arte.
Fulcro dell'iniziativa è il cartellone di
spettacoli teatrali: tre per ciascuna giornata (alle 17, alle 18,30
e alle 20,30), con proposte pensate sia per il pubblico adulto che
per i più piccini e che vedrà la Scuola d'arte drammatica di
Cagliari collaborare con compagnie nazionali e internazionali.
Lunedì 13 aprile la prima giornata prenderà il
via con "Il gioco diventa teatro", per la regia di Caterina
Ghidini, un viaggio leggero e sorprendente nel potere del gioco
come linguaggio teatrale. A seguire la compagnia Origamundi porterà
in scena "L'enigma di Leonardo da Vinci", avventura teatrale
ambientata in un museo con la regia di Ivano Cugia, mentre alle
20,30 sarà proposto "Tartufo" di Marta Proietti Orzella, rilettura
in chiave contemporanea della celebre commedia di Molière.
Martedì 14 i grandi film che hanno fatto la
storia del cinema rivivono grazie alle voci di aspiranti doppiatori
in "In Sync", regia e montaggio di Simeone Latini, seguito da "Il
Sogno", altro lavoro firmato Marta Proietti Orzella ispirato
all'opera di William Shakespeare. La programmazione del 15 aprile
proporrà "Allegro, danzante, presto", un'esperienza sensoriale che
gioca con tempi, ritmi e armonie, di Caterina Ghidini, "Cecco,
Rosina ed altre amenità", spettacolo che intreccia storie, equivoci
e personaggi dal sapore popolare, di Andrea...
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