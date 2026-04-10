Al Teatro delle Saline di Cagliari al via "Aspettando Actor Giovane" - Notizie

Masterclass, incontri e il fascino della scena dal vivo. Lunedì 13 aprile nel Teatro delle Saline di Cagliari prende il via la terza edizione di "Aspettando Actor Giovane", rassegna organizzata dalla Scuola d'arte drammatica di Cagliari.Sino al 17 aprile i professionisti della scuola e i suoi allievi trasformeranno il capoluogo in un laboratorio a cielo aperto per un evento che vuole fare da preludio ad "Actor Giovane", la rassegna che a giugno celebrerà la fine dell'anno accademico con una grande festa dell'arte.Fulcro dell'iniziativa è il cartellone di spettacoli teatrali: tre per ciascuna giornata (alle 17, alle 18,30 e alle 20,30), con proposte pensate sia per il pubblico adulto che per i più piccini e che vedrà la Scuola d'arte drammatica di Cagliari collaborare con compagnie nazionali e internazionali.Lunedì 13 aprile la prima giornata prenderà il via con "Il gioco diventa teatro", per la regia di Caterina Ghidini, un viaggio leggero e sorprendente nel potere del gioco come linguaggio teatrale. A seguire la compagnia Origamundi porterà in scena "L'enigma di Leonardo da Vinci", avventura teatrale ambientata in un museo con la regia di Ivano Cugia, mentre alle 20,30 sarà proposto "Tartufo" di Marta Proietti Orzella, rilettura in chiave contemporanea della celebre commedia di Molière.Martedì 14 i grandi film che hanno fatto la storia del cinema rivivono grazie alle voci di aspiranti doppiatori in "In Sync", regia e montaggio di Simeone Latini, seguito da "Il Sogno", altro lavoro firmato Marta Proietti Orzella ispirato all'opera di William Shakespeare. La programmazione del 15 aprile proporrà "Allegro, danzante, presto", un'esperienza sensoriale che gioca con tempi, ritmi e armonie, di Caterina Ghidini, "Cecco, Rosina ed altre amenità", spettacolo che intreccia storie, equivoci e personaggi dal sapore popolare, di Andrea...

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