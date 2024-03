Cabras dice addio alla guida turistica Carla Matta, aveva 49 anni

Il paese di Cabras è in lutto per la scomparsa di Carla Matta, una guida turistica di soli 49 anni. Dopo aver affrontato un delicato intervento chirurgico necessario per migliorare le sue condizioni di salute, è morta all’ospedale Brotzu di Cagliari, pochi giorni dopo l’operazione. “L’amministrazione comunale esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Carla, dipendente della Cooperativa Penisola del Sinis e da anni operatrice appassionata nella divulgazione dei beni culturali. Il sindaco Andrea Abis e i consiglieri comunali si stringono alla famiglia”, scrivono dal Comune. Al fine di comprendere le circostanze della sua scomparsa e individuare le cause del decesso, è stata disposta l’autopsia. Carla, che da qualche tempo risiedeva a Oristano dopo il matrimonio, era parte integrante della Cooperativa Penisola del Sinis, un’organizzazione che gestisce le visite guidate al museo Giovanni Marongiu di Cabras e al sito archeologico di Tharros, situato nella borgata di San Giovanni di Sinis. La notizia del suo passamento ha gettato nello sconforto l’intero paese,

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie