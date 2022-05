Tre buone ragioni per indossare gli occhiali da sole

Gli occhiali da sole sono un accessorio molto importante per diverse ragioni: scopri i tre motivi per cui dovresti indossarli anche tu.

Tra gli accessori moda più in voga vi sono proprio gli occhiali da sole: questo prodotto, però, non è utile solo per completare il look, bensì pure per altre ragioni. Scopriamole insieme!

La luce intesa può causare danni agli occhi

Forse non lo sai, ma non è solo la pelle ad accusare dell’eccessiva esposizione solare: ebbene sì, pure gli occhi devono essere protetti correttamente. Se nel caso della pelle si è soliti applicare una crema protettiva, indossare degli abiti e un capello, per gli occhi è fondamentale scegliere un buon paio di occhiali. Acquistando dei bellissimi occhiali da sole con lenti polarizzate, per esempio, potrai esser certo di schermare correttamente le radiazioni solari che sono proprio le responsabili dei danni alla retina e alla cornea. Quando la luce si fa troppo intensa, infatti, è necessario fare molta attenzione poiché a lungo andare si possono provocare danni agli occhi e nei casi peggiori possono emergere pure malattie importanti, cancro e cecità. Questa regola vale non solo per gli adulti, bensì pure per i bambini che hanno occhi maggiormente sensibili. Pensa, che durante il primo anno di vita, infatti, il 90% dei raggi UVA e il 50% dei raggi UVB possono penetrare nella retina!

Le irritazioni sono dietro l’angolo

Nonostante si possa credere che un paio di occhiali sia utile esclusivamente per proteggersi dalla luce del sole, in realtà questo elemento ti consente pure di non far arrivare nei tuoi occhi sabbia, polvere e vento. Tutti questi elementi possono rappresentare una fonte di pericolo per la vista, giacché fanno emergere uno stato di infiammazione degli occhi. Al mare, per esempio, è assai comune imbattersi in qualche “incidente di percorso” specie quando si è sdraiati sul proprio asciugamano e si alza della sabbia nell’aria! Il vento, poi, secca ed irrita gli occhi: durante una passeggiata a piedi, ma anche quando si va in giro in bicicletta, gli occhiali da sole possono salvarti da questi due fastidi. Quindi non dimenticarli mai a casa! Non dimenticare, inoltre, che le irritazioni agli occhi possono pure comparire quando ti trovi sulla neve: la luce riflessa sulla superficie chiara della neve è molto forte e l’80% dei raggi UV sono riflessi da essa. Proteggendo gli occhi con gli occhiali da sole sarai certo di non incorrere in queste problematiche!

Scegli lente di elevata qualità per i tuoi occhi

Avere un paio di occhiali da sole, però, non significa acquistare il primo modello che si trova in vendita. Infatti, è fondamentale affidarsi ad un professionista per avere un accessorio di qualità, da indossare quotidianamente in qualunque circostanza. Delle lenti di qualità devono essere in grado di schermare un quantitativo elevato di raggi UVA e raggi UVB. Dunque, le soluzioni che puoi trovare al supermercato o in edicola non saranno certamente paragonabili a quelli che potrai acquistare da un’ottica. Gli occhiali da sole con lenti buone possono preservare nel tempo i tuoi occhi, ma al tempo stesso offrirti una visuale nitida dell’ambiente in cui ti trovi. Qualora fossi uno sportivo, poi, potresti prendere in considerazione la scelta di lenti polarizzate o, meglio ancora, polarizzate e fotocromatiche. In questa maniera, potresti esser certo di andare a correre, sciare oppure andare in barca a pescare senza incorrere in nessuna problematica e/o fastidio da accecamento dalla luce del sole.

Quindi, accertati sempre di avere a che fare con un rivenditore professionista che ha selezionato una serie di marchi dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. In questo modo, potrai proteggere gli occhi dalla luce intensa, dai raggi UVA e UVB, ma anche da tutta la polvere e sabbia che si può alzare nell’aria ed entrare nell’occhio.

Scegli il marchio di occhiali da sole che preferisci e inizia a proteggere adeguatamente i tuoi occhi!