(Adnkronos) - Lorenzo Musetti costretto al ritiro per infortunio nella semifinale del Roland Garros 2025 contro Carlos Alcaraz. L'azzurro oggi 6 giugno ha dovuto abbandonare il campo all'inizio del quarto set, dopo 2h25' di battaglia sul campo del Philippe Chatrier. Musetti ha giocato in maniera eccellente per oltre un'ora e mezza. Ha vinto il primo set per 6-4 e ha portato il secondo parziale al tie-break, perso per 7-3. A quel punto, si è spenta la luce per il toscano. Musetti, condizionato da un problema muscolare alla coscia sinistra, non è stato più competitivo.

Ha perso il terzo set per 6-0, mostrando chiaramente limiti negli spostamenti: un handicap non gestibile contro il miglior giocatore del mondo sulla terra battuta. Alcaraz ha iniziato a dominare gli scambi in una sfida ormai a senso unico. All'inizio del quarto set, dopo aver subito un nuovo break (0-2), Musetti ha gettato la spugna: inutile continuare a forzare con il rischio di aggravare una lesione muscolare nel momento clou della stagione. E' alle porte il torneo di Wimbledon: nell'edizione 2024 dei Championship, Musetti è arrivato in semifinale. Sull'erba londinese l'azzurro punta ad un ruolo da protagonista anche quest'anno.