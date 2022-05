Fa caldo e qualcuno a Porto Torres ne approfitta per andare al mare...

Fa caldo e qualcuno a Porto Torres ne approfitta per andare al mare...

il titolo bizzarro di Sassari Oggi finisce su Commenti Memorabili.

"Inchieste giornalistiche che valgono quasi un Pulitzer." così la nota pagina satirica di Commenti Memorabili ha ripreso un articolo di 3 giorni fa, pubblicato dal sito sassarioggi.

Diversi i commenti sulla pagina che esaltano l'ovvietà del titolo, che naturalmente stava a sottolineare il semplice fatto che le spiagge, come in tutta la Sardegna son state prese d'assalto anche in bassa stagione.

Di seguito il contenuto dell'articolo estratto da Sassari oggi

"all’arrivo dell’estate manca ancora qualche settimana, ma le temperature in rialzo hanno spinto diversi bagnanti di Porto Torres a godersi la tintarella, tra un tuffo e l’altro. Nella spiaggia di Balai, a poche decine di metri dalla chiesetta nella quale sono stati traslati i martiri turritani, numerosi giovani hanno stesso il telo da mare abbandonandosi al relax assoluto. Se i più hanno passeggiato sulla battigia, altri si sono spostati nei chioschi vicini. In particolare sul lungomare, dove a trarne beneficio sono stati soprattutto i bar e le gelaterie. Per la felicità dei bambini, e dei loro genitori, che si apprestano a trascorrere una giornata di spensieratezza."