(Adnkronos) - Bufera sulla riforma dei medici di famiglia. A quanto si apprende da fonti regionali, durante l'incontro di oggi tra gli assessori regionali alla sanità e i tecnici del ministero guidato da Orazio Schillaci, il capo di ganinetto del dicastero avrebbe annunciato il possibile ritiro della riforma della medicina territoriale che prevedeva, attraverso un decreto legge, l'inserimento dei medici di famiglia nelle Case di Comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. La scelta avrebbe mandato su tutte le furie l'assessore regionale alla sanità della Lombardia, Guido Bertolaso, uno dei principali sponsor di questa riforma. Secondo quanto si apprende, Bertolaso sarebbe arrivato a minacciare le dimissioni. Al momento, dall'entourage dell'assessore viene precisato che non intende rilasciare dichiarazioni.

L'obiettivo "resta quello di dare una medicina territoriale più vicina ai cittadini, con la presenza dei medici di medicina generale nelle Case di comunità". Il lavoro sulle Case di comunità "va avanti", confermano intanto fonti del ministero della Salute.

Le rassicurazione del ministero arriva dopo l'incontro tra gli assessori e il capo di gabinetto del ministero, Marco Mattei. Dopo lo stop 'politico' arrivato nei giorni scorsi all'ipotesi di procedere alla riforma con un decreto legge - che sarebbe intervenuto, tra le altre cose, anche sul rapporto dei medici di famiglia con il Servizio sanitario nazionale, oggi regolato da una convenzione - si profilano ora nuove opzioni per assicurare la presenza dei medici di famiglia nelle Case di comunità, anche in vista della scadenza di fine giugno prevista dal Pnrr. E' questo - popolare le Case di comunità - il fine più caro al ministro Schillaci.