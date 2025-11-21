Brutta caduta in allenamento per Lara Gut. A rischio le Olimpiadi di Milano Cortina
SEGUICI SUI SOCIAL
articoli
in Evidenza
Roma, al Policlinico Campus Bio-Medico un bagno dedicato alle persone stomizzate[1]
Previdenza Next Gen, un seminario di studio del Patronato ACLI[2]
Regione Lazio, giornata internazionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza[3]
Riparte il Cantatour edizione 2025, prima tappa ad Aquiaviva delle fonti[4]
L'avocado siciliano conquista gli store Lidl Italia[5]
L'Espresso festeggia i 70 anni[6]
Il bambino digitale agli Stati Generali della Pediatria 2025[7]
A Roma l'Esg Day 2025 di Enav[8]
A Milano la XVII edizione Forum hr people & culture 2025[9]
A Milano 'Made expo 2025'[10]
A Villa Madama in Roma la prima Conferenza sull'italofonia[11]
'Fare meglio insieme' nell'era digitale, al via 'Orbits 2025'[12]
Roma, a Palazzo Piacentini il Forum Space&Blue 2025[13]
A Roma la Live Communication Week[14]
Forum Risk Management 2025[15]
Al Parlamento Europeo convegno su impatti da carenza dei prodotti di origine animale[16]
Celebrato a Roma il primo anniversario del Flagship Store Starbucks[17]
'Famiglie e risparmio', per 175° anniversario Cdp presenta libro su come cambiano scelte finanziarie italiani[18]
Food, inaugurato a Parma Barilla Innovation & Technology Experience[19]
Al Centro Studi Americani il IV Festival della Cultura Americana[20]
Cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva, approvata rimborsabilità di mavacamten[21]
A Pisa il 12° forum dei volontari della Lega del filo d'Oro[22]
In Italia una nuova opzione terapeutica per la Leucemia Mieloide Acuta[23]
Enogastronomia, tappa bolognese per tour 'SquisITA-l’Italia in un boccone'[24]
Agroalimentare, Consorzio Formaggi Valtellina Casera e Bitto compie 30 anni[25]
Nasce l'Officina delle competenze, per migliorare l'organizzazione sanitaria[26]
A Bologna la 42esima Assemblea annuale dell'Anci[27]
Celebrata a Palazzo Pamphilj la 'Festa Nazionale del Brasile'[28]
A Napoli la 106esima Assemblea di Manageritalia[29]
'Prevenire i tumori, proteggere la salute: strategie e politiche sul fumo'[30]
Cresco Award 2025 - Città sostenibili[31]
Viaggio nella talassemia[32]
'La salute è di tutte. Contro la violenza di genere, per il diritto delle donne alla salute', presentata indagine D.i.Re[33]
Chirurgia, presentata al Congresso Siu la nuova piattaforma robotica da Vinci 5[34]
Ascendis, in Italia da 1 anno per l'endocrinologia rara[35]
Milano, A2a presenta l'aggiornamento del piano strategico[36]
Presentata in Senato indagine conoscitiva su stato rete nazionale Alzheimer[37]
A Roma il 57^ Congresso Sumai[38]
Zootecnia, Assocarni: fatturato tra allevamento e industria pari a 13 miliardi, produzione +6,3%[39]
Al via da Ancona il progetto Si.in.pre.sa. dell’Inail[40]
Inps celebra “Palazzo Wedekind: 100 anni di futuro”[41]
A Roma il Brand Journalism Festival 2025[42]
Petrone Group celebra 60 anni di storia imprenditoriale[43]
In Veneto la 34esima tappa della campagna ‘I cantieri della transizione ecologica’ di Legambiente[44]
Eni celebra 30 anni di quotazione al Nyse, Descalzi: "Grazie a strategia risultati importanti"[45]
A Milano gli Stati generali dei trasporti[46]
A Milano 'Eicma 2025'[47]
A Genova il 46° Congresso Nazionale Sifo[48]
A Sorrento il 98° Congresso Nazionale SIU[49]
Malattie croniche e rare, 'Il mio nuovo mondo' docufilm che dà voce a pazienti e caregiver[50]
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it
Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM
o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie