Brindisi, bitume cade da terrazzo: sei passanti ustionati, anche bambino di 6 mesi

(Adnkronos) - A Brindisi una sostanza bituminosa, probabilmente guaina liquida, è caduta da un terrazzo colpendo alcuni passanti che sono rimasti feriti. Tra questi anche una donna e il suo bambino di sei mesi che era nel passeggino. È accaduto questa mattina in corso Umberto I: la sostanza è caduta dal terrazzo di un immobile sul quale erano in corso lavori edili. Le circostanze dell'accaduto sono al centro di accertamenti della Polizia.

Secondo una prima ricostruzione, il materiale era contenuto in un secchio e si è disperso cadendo dall'alto e colpendo le persone che erano per strada o sul marciapiede. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118. I feriti sono stati trasportati all'ospedale Perrino, con ustioni. Sono sei le persone che hanno richiesto le cure. Le condizioni sono in fase di valutazione da parte del personale sanitario.

