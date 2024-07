Botta e risposta Pili - Todde sull'eolico: "Non prendete in giro i sardi"

Botta e risposta tra Mauro Pili, caporedattore de L’Unione Sarda e la presidente della Regione Alessandra Todde. Al centro della discussione nuovamente la questione della speculazione eolica che sta devastando i paesaggi della Sardegna. “Dobbiamo riprendere in mano il piano energetico che è fermo dal 2016. Non dormo la notte all’idea di vedere distese di agrivoltaico, pannelli dove non devono stare o l’eolico. Mi spaventa, non lo voglio e credo che nessuno di noi lo voglia”, aveva dichiarato sabato scorso la presidente sostenuta dal Movimento 5 Stelle e centrosinistra. La Todde aveva ammesso di non aver visto il Decreto Draghi: “Sì è vero, facevo parte di un comitato che si chiamava ‘Trasizione ecologica’, ma io rappresentavo le industrie. Certamente non ho potuto vedere quel decreto, anche colpevolmente, lo dico, perché mi è passato e in quel momento, visto che era l’implementazione di una direttiva europea, non mi sono probabilmente accorta di quanto fosse complicato successivamente da gestire”. La reazione di Mauro Pili è stata lapidaria.

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

