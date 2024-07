Cabras, lavori in piazza Vittorio Emanuele: l'ordinanza

La Polizia locale di Cabras ha emesso l’ordinanza numero 137 del 1 luglio, relativa ai lavori programmati nella piazza Vittorio Emanuele III. A partire dal 3 luglio dalle ore 8, saranno avviati i lavori preparatori per il posizionamento di una transenna mobile, finalizzata alla pubblicizzazione e delimitazione dell’Apu presente nella piazza. La decisione di procedere con questi lavori è motivata dalla necessità di garantire la sicurezza durante l’esecuzione dei lavori stessi, considerando che la via è a senso unico con una carreggiata di dimensioni ridotte. La presenza di mezzi d’opera potrebbe creare rischi per la normale circolazione stradale degli altri utenti. Per questo motivo, è stato adottato un provvedimento di divieto di sosta con rimozione forzata, esteso a tutte le categorie di veicoli, ad eccezione dei mezzi d’opera impiegati nei lavori. Tale divieto sarà in vigore fino alla conclusione dei lavori stessi, come indicato dalla segnaletica presente sulla piazza Vittorio Emanuele III. La ditta incaricata dei lavori è tenuta a adottare tutte le misure necessarie

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie