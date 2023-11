Bongiorno, Grillo ha trasformato il dolore in uno show - Notizie

"Ho riferito che la mia assistita in Aula ha dichiarato di essere devastata e di aver tentato il suicidio. Un dolore immenso. Ecco, questa sofferenza è stata trasformata da Grillo in una farsa inserendola in uno show. Questo è gravissimo. Gravissimo....

Fonte: Ansa Sardegna