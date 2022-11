Il Black Friday si avvicina: ecco come gli acquirenti possono sfruttarlo al meglio

Il Black Friday è senza alcun dubbio l’evento shopping più atteso dell’anno, nonché il più grande. Con milioni di sconti a disposizione su qualsiasi cosa, dalle TV e la tecnologia agli elettrodomestici, dall’abbigliamento e accessori ai giocattoli, passando per articoli per la casa e gadget di ogni tipo, fine novembre sembra sempre il momento migliore per portarsi a casa un buon affare!

Quest’anno la ricorrenza legata agli acquisti super-scontati non si terrà in unica giornata, ovvero l’ultimo venerdì di novembre, ma si tratterà di un evento spalmato su più giorni. Da tempo, ormai, negozi, catene e grandi e-commerce iniziano a scontare i loro prodotti con settimane di anticipo in vista del Black Friday. Spesso, navigare questo oceano di offerte può risultare difficile e, si sa, la truffa è sempre dietro l’angolo.

Per non incappare in raggiri o finire per acquistare qualcosa al doppio del prezzo, anziché scontato, è sempre buona norma avere una strategia di acquisto. Fare ricerca, leggere le recensioni e le linee guida riguardanti le politiche di reso, e assicurarsi che il sito web su cui si decide di acquistare sia affidabile, sono tutte misure da adottare per comprare consapevolmente e con sconti veri e propri.

Di seguito, abbiamo compilato una lista con alcuni consigli per effettuare l’acquisto perfetto.

Fare tanta ricerca

Prima di tirar fuori dal portafogli la propria carta di credito o cliccare su “Compra ora” su qualsiasi sito di shopping online è sempre meglio fare le dovute ricerche, specialmente nel periodo che precede il Black Friday. Se sappiamo già i prodotti che desideriamo acquistare, cerchiamoli sui maggiori marketplace e creiamo una lista con i prezzi pre-Black Friday, ricontrollando quando iniziano gli sconti. Oltre ai maggiori e-commerce, diamo una chance anche ai siti minori: possono sempre riservare delle belle sorprese!

Leggere le recensioni

Non dimentichiamoci di leggere le recensioni di ciascun prodotto. Le recensioni al giorno d’oggi sono la risorsa migliore, non solo per gli acquisti, ma per qualsiasi servizio online. Ecco perché per alcuni settori come il gioco d’azzardo esistono piattaforme apposite che si occupano di ricercare, esaminare e scrivere recensioni dei casinò imparziali per rassicurare i giocatori e raccomandare loro i siti da scegliere per le loro scommesse. Questi portali, inoltre, si occupano anche di recensire altri aspetti, come i metodi di pagamento e i bonus, e di fornire guide approfondite sui maggiori giochi online.

Fare una lista dei prodotti da comprare e stabilire un budget

Con così tante offerte è normale sentirsi sopraffatti! Il rischio è quello di passare da un sito all’altro e fare acquisti inutili o senza criterio. Il trucco è quello di immaginare di entrare in un supermercato senza lista della spesa: chi uscirebbe senza aver comprato i beni di prima necessità ma solo con patatine, bibite gassate e gelato? Avere una lista permetterà di comprare consapevolmente, ma senza porsi limiti a gadget must-have dell’ultimo minuto. Un po’ come quando alla cassa del supermercato aggiungiamo le gomme e le caramelle.

Controllare i metodi di pagamento

Meglio non farsi trovare impreparati e controllare che il metodo di pagamento che desideriamo utilizzare sia disponibile, così da evitare spiacevoli sorprese e non poter approfittare di un ottimo sconto. Un e-commerce che non possiede i maggiori metodi di pagamento risulta altresì un po’ sospetto, meglio starne alla larga. Una volta controllati i sistemi di pagamento disponibili, bisognerà accertarsi di avere i giusti fondi a disposizione per gli acquisti.

Controllare le possibilità di reso

Per chi desidera comprare abbigliamento e calzature, sempre meglio controllare le taglie e che il negozio online abbia una politica di reso anche per gli acquisti effettuati durante il Black Friday. Meglio preferire brand di cui si conoscono le taglie nel caso di reso impossibile, così da sapere già la vesitibilità. Ad ogni modo, sempre meglio affidarsi a marketplace con politiche di reso facili e sicure.

Attenzione ai super-sconti

È importante non lasciarsi offuscare dai prezzi imbattibili. Fare dei controlli incrociati sui vari siti può aiutare, per vedere le quotazioni e capire se si tratta davvero di una buona offerta. Questo vale soprattutto per gli articoli di elettronica, in cui generalmente è possibile approfittare di ottime offerte. Se gli sconti raggiungono, tuttavia, il 70% o l’80% non significa che sia necessariamente il miglior prezzo di mercato. Quindi controllare sempre!

E nel caso si dovessero perdere le offerte Black Friday, è bene ricordarsi che il Cyber Monday è dietro l’angolo!