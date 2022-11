Il Lotto e la voglia di vincere al gioco in Sardegna

Il Lotto, è senza dubbio uno dei giochi con vincite in denaro più longevi ed amati in Italia. Scopriamone insieme alcune curiosità.

La storia del Lotto

Già dal 17° e 18° secolo si registrano le prime estrazioni del Lotto in varie città italiane, e anche se all’inizio è stato oggetto di dibattito sul proibire o meno il gioco, nel 1734 per la prima volta si gioca in maniera legalizzata ed approvata dalla Repubblica di Venezia . Il Lotto si è poi evoluto negli anni, raggiungendo le varie città d’Italia, nella seconda metà del 1800 si effettuano le estrazioni anche a Roma, Milano, Napoli, Firenze, Torino, Bari e Palermo, fino ad arrivare in Sardegna nel 1939 quando viene introdotta insieme alla ruota di Genova, anche quella di Cagliari. Attualmente il gioco prevede 11 ruote, oltre alle regionali è presente la ruota Nazionale, introdotta nel 2005, e le estrazioni vengono effettuate tre volte alla settimana: il martedi, il giovedì e il sabato alle ore 20:00.

Dove vedere le estrazioni

Per gli appassionati del gioco, negli anni le estrazioni del Lotto si seguivano in diretta nei canali Rai, lo storico programma “Il lotto alle otto” andava in onda su RAI 2 con i collegamenti dalla sala "Giuseppe Gioacchino Belli" dei Monopoli di Stato di Roma per le estrazioni in tempo reale. Chi non riusciva a seguire la diretta, sempre dai canali Rai, usufruiva dei servizi del televideo, alla pagina 787 trovava tutte le ruote con i numeri sempre a disposizione. Attualmente la Rai ha sospeso le trasmissioni delle estrazioni in diretta, mentre il televideo è sempre attivo e disponibile. Le dirette video si possono seguire in diretta streaming a partire dalle ore 19.55 sul sito ufficiale lotto-italia.it mentre per controllare l’effettiva vincita è disponibile lo strumento di verifica della schedina del Lotto, che consente di scoprire se la giocata è vincente in modo certo ed immediato tramite il numero di serie.

Come e dove giocare al Gioco del Lotto

Giocare al lotto nella maniera classica è informazione di dominio pubblico, conosciuta a chiunque. Si scelgono dei numeri, dall’ambo alla cinquina, si compila la schedina inserendo una o più ruote dove si preferisce scommettere e si gioca in una delle tante ricevitorie presenti nel territorio nazionale.

Oggi invece, è sempre più diffusa la modalità di giocata online, con la schedina in formato digitale aprendo un conto gioco in un sito autorizzato ADM via browser desktop o mobile, oppure tramite il proprio smartphone su App My Lotteries.

Le vincite in Sardegna

Le notizie di vincite in Sardegna spesso sono presenti sulle pagine delle maggiori testate giornalistiche regionali e riportano le storie fortunati giocatori che riescono a centrare le combinazioni corrette e portare a casa montepremi da centinaia di migliaia di euro. Qualche esempio? La dea bendata ha fatto tappa a Cagliari premiando la Sardegna dove sono stati vinti 154.666,67 euro centrando 3 ambi e un terno. E sempre a Cagliari è stata realizzata la più alta vincita nell'ultimo concorso del 2021, oltre 154 mila euro grazie ad un terno secco sulla ruota del capoluogo Sardo.

Nuovi giochi ispirati al Gioco del Lotto

Nel corso degli ultimi anni, sono state introdotte nuove modalità e nuovi giochi collegati al Lotto tradizionale.

Simbolotto: si tratta di un’opzione del Gioco del Lotto basata su una delle ruote classiche che, a rotazione, viene messa in promozione, e consente al giocatore di partecipare gratuitamente ad un’estrazione aggiuntiva di 5 simboli casuali su 45 disponibili che possono regalare premi aggiuntivi al partecipante.

10eLotto: nato come opzione di gioco e poi diventato un gioco indipendente e separato, per giocare al 10eLotto si possono scegliere da 1 a 10 numeri, sempre compresi dal 1 al 90, e si può decidere di partecipare a 3 tipi di estrazione diversa (ogni 5 minuti, immediata, oppure abbinata alle estrazioni classiche del Lotto)

MillionDAY: un nuovo gioco di lotteria dove si compila una schedina e si scelgono 5 numeri compresi tra l’1 e il 55. L’estrazione avviene giornalmente alle ore 20.30 e prevede varie modalità con giocate base a partire da 1€.

Giocare sempre Responsabilmente.

Giocare può essere bello e divertente, sperare una vincita pure, ma il nostro invito è sempre quello di giocare responsabilmente. Vincere è possibile ma non è semplice, come tutti i giochi legali in Italia prevedono il rischio di perdita maggiore rispetto alla vincita, ragion per cui è bene scommettere in modo responsabile e ricordarsi che si tratta sempre di un gioco.