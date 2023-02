Best in Class torna nel 2023: premierà le eccellenze alla guida della ripresa economica

Il PIL italiano ha superato ogni aspettativa nel 2022: secondo l’analisi prodotta dal Centro Studi di Confindustria, si è infatti registrato un + 3,4% (+1,5% rispetto alle previsioni di aprile). In questo contesto, è dunque chiaro che il 2023 si appresta ad essere un anno decisivo per quel che riguarda il cammino del paese verso la ripresa economica. È proprio in un momento così delicato, allora, che diventa essenziale la presenza delle eccellenze, chiamate alla guida di un percorso di crescita con protagonisti aziende e professionisti virtuosi.

Ecco perché TeamSystem - tech company italiana leader nel mercato delle soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti – assieme ad Euroconference ha scelto di lanciare anche quest’anno “Best in Class”, l’iniziativa arrivata alla seconda edizione che mira a premiare le 100 eccellenze italiane tra i commercialisti e i consulenti del lavoro.

“Il ruolo giocato dai professionisti nella crescita del Paese è sempre stato determinante e lo è ancor di più nell’attuale contesto. Le nostre imprese sono infatti chiamate ad affrontare sfide complesse e articolate, mentre il professionista diviene sempre più punto di riferimento e partner strategico, svolgendo una funzione centrale per la stabilità e la crescita del nostro sistema economico – conferma Giuseppe Busacca, General Manager BU Professional Solutions di TeamSystem – Coerentemente, diviene per noi naturale confermare l’iniziativa Best in Class, valorizzando i professionisti che hanno saputo eccellere nel loro ruolo”.

Tutti i professionisti interessati potranno, entro e non oltre il 13 marzo, inviare la propria candidatura tramite la pagina dedicata di TeamSystem Best in Class. Dopodiché, sempre in collaborazione con la nota rivista Forbes, una giuria di alto profilo selezionerà i migliori professionisti che si saranno distinti nelle seguenti tre categorie: