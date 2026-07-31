(Adnkronos) - La benzina a due euro al litro alla vigilia del primo grande esodo agostano (1,995 euro, per la precisione); il gasolio, dopo tre giorni di calo per il taglio delle accise, torna a salire con forza riportandosi verso 2,10 euro, con il risultato che i rialzi delle quotazioni si sono già 'mangiati' sette dei 17 centesimi di “sconto”.

Oggi, venerdì 31 luglio, il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,995 €/l per la benzina (+6 millesimi rispetto a ieri), 2,081 €/l per il gasolio (+15), 0,742 €/l per il Gpl (invariato) e 1,610 €/kg per il metano (+4). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,081 €/l per la benzina (+5), 2,175 €/l per il gasolio (+10), 0,875 €/l per il Gpl (-1) e 1,610 €/kg per il metano (+1). Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati del gasolio. Per IP registriamo un rialzo di 2 centesimi sulla benzina e 4 sul gasolio. Per Tamoil +2 centesimi sulla benzina e +5 sul gasolio.

Venendo al dettaglio per modalità di vendita e per marchio sui dati rilevati alle 8 di ieri mattina, considerando tutti i circa 20mila punti vendita che comunicano i prezzi all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale e autostradale insieme), queste sono le medie dei prezzi praticati elaborati dalla Staffetta: benzina self service a 1,991 euro/litro (compagnie 1,995, pompe bianche 1,982), diesel self service a 2,068 euro/litro (compagnie 2,062, pompe bianche 2,081). Benzina servito a 2,126 euro/litro (compagnie 2,166, pompe bianche 2,052), diesel servito a 2,212 euro/litro (compagnie 2,242, pompe bianche 2,158). Gpl servito a 0,751 euro/litro (compagnie 0,760, pompe bianche 0,741), metano servito a 1,606 euro/kg (compagnie 1,596, pompe bianche 1,614), Gnl 1,446 euro/kg (compagnie 1,450 euro/kg, pompe bianche 1,443 euro/kg).

Sulla benzina self service Eni è a 1,992 euro/litro (2,199 il servito); IP a 2,004 (2,170 servito); Q8 a 1,993 (2,152 servito); Tamoil a 1,988 (2,065 servito); sul gasolio self service Eni è a 2,035 (2,248 servito); IP a 2,086 (2,259 servito); Q8 a 2,060 (2,250 servito) e Tamoil a 2,039 (2,134 servito).

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,995 euro/l per la benzina e 2,080 euro/l per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,081 euro/l per la benzina e 2,175 euro/l per il gasolio.