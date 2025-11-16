Nuovo confronto tra Selvaggia Lucarelli e Filippo Magnini a Ballando con le stelle. Dopo l'attacco dell'ex nuotatore alla giuria nel corso della puntata di sabato scorso, Magnini ha provato a smorzare i toni e ha chiesto scusa: "Io sono umano, chiedo scusa per il mio sfogo. Ho difeso quello che ritengo giusto", ha detto riguardo alla discussione sulla moglie Giorgia Palmas.

"Con me sei un ingrato, ti ho sempre trattato benissimo", ha esordito ironicamente Selvaggia Lucarelli. "Ho sbagliato a non cogliere quello che mi avevi detti la scorsa settimana e cioè di essere più preciso, ho creato confusione e mi dispiace", ha replicato l'ex nuotatore.

"Tu sei molto bravo - ha aggiunto Lucarelli - sei l'anti Fognini, lui solare non talentuosissimo, tu cupo e ombroso ma hai grande talento. Ma la tua personalità ha un grande limite". Quindi, la giurata ha acceso i riflettori sulla tendenza del concorrente chiudersi come un riccio: "Tu hai incapacità d controllare le tue emozioni, ma non sei allineato alle tue emozioni quindi non dici mai la verità. Tu piangi e non dici perché lo stai facendo".

Lucarelli ha rincarato la dose: "C'è un fattore esterno che non ti fa vivere questa esperienza. Tu bluffi, non sei vero". "Io sono molto vero, però a volte preferisco tenermi le mie debolezze per me", ha replicato Magnini.