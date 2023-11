Auto finisce contro un camion lungo la Statale: automobilista ferito, trasportato all’ospedale

Cronaca Sul posto è intervenuta la Polstrada

Oristano

Un uomo è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio lungo la Statale 131.

L’auto su cui viaggiava – un fuoristrada – è finita contro un camion.

L’incidente è avvenuto all’altezza dello svincolo per l’agglomerato industriale di Oristano, nella carreggiata in direzione Cagliari.

L’uomo è stato trasportato in pronto soccorso.

Il traffico ha subito un momentaneo rallentamento. Sul posto è intervenuta la Polstrada.

Il tamponamento segue i due precedenti avvenuti questa mattina, a poco distanza, all’altezza dello svincolo per Sant’Anna di Marrubiu, nella carreggiata in direzione Sassari. In questo caso, nessuno degli occupanti delle quattro auto coinvolte ha riportato ferite.

Mercoledì, 15 novembre 2023

