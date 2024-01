Olbia

Illesa una seconda persona. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri

Un automobilista ha perso il controllo della sua automobile, che fatto un volo di circa due metri, finendo nei pressi di alcuni campi sportivi. All’interno del mezzo anche una seconda persona.

Per uno dei due si è reso necessario il trasferimento in ospedale per accertamenti, per l’altro non è stato necessario.

L’incidente è avvenuto alle 6.20 circa, a Olbia, in località Pittulongu.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Olbia e i carabinieri, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.