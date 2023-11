Auto articolato fuori strada, chiusa per quattro ore la Statale 131

Bonorva

L’incidente stamane. Gravi disagi

La Strada Statale 131 è rimasta chiusa al traffico per quattro ore stamane all’altezza del bivio per Bonorva dove è ancora aperto il cantiere di realizzazione del nuovo svincolo. Un auto articolato è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale.

Il mezzo intorno alle 9 è uscito di strada abbattendo il guard rail.

Sul posto sono giunte subito le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Macomer e quelle dell’Anas, oltre alle forze dell’ordine.

Il traffico è stato deviato su strade secondarie. Gravi i disagi.

E’ stata impiegata successivamente un’autogru del comando dei vigili del fuoco di Sassari per mettere in sicurezza il mezzo.

I rilievi dell’incidente stradale ono stati eseguiti dai carabinieri di Bonorva.

Mercoledì, 15 novembre 2023