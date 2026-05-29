Aumentano malattie della tiroide, 10mila visite al Policlinico Monserrato - Notizie

Le malattie della tiroide registrano un costante aumento di casi. Negli ambulatori di Endocrinologia del Policlinico Duilio Casula - spiega il direttore della struttura Francesco Boi - vengono effettuate circa 10mila visite per patologie tiroidee e le diagnosi di tumore maligno hanno raggiunto i 300 casi l'anno. In Sardegna, gli interventi di asportazione della tiroide effettuati ogni anno sono circa 600.Nel 2025 al Policlinico Duilio Casula, dice il professor Pietro Giorgio Calò, direttore di Chirurgia generale dell'Aou di Cagliari e Prorettore all'Assistenza dell'Università degli Studi di Cagliari, "sono stati effettuati 345 interventi di tiroidectomia, oggi sempre più sicuri grazie all'utilizzo di dispositivi di neuromonitoraggio e alle metodiche di localizzazione delle paratiroidi. L'utilizzo dei dispositivi a base di ultrasuoni, energia bipolare e radiofrequenze consente, inoltre, di ridurre i tempi chirurgici È necessario intervenire chirurgicamente - dice ancora Calò - in presenza di un nodulo maligno o sospetto, se il nodulo comprime le strutture circostanti causando, ad esempio, difficoltà respiratorie e problemi nella deglutizione (disturbi compressivi), oppure se l'ipertiroidismo non è trattabile con altre terapie"."Le malattie della tiroide - continua il professor Boi - sono alterazioni della funzionalità tiroidea come l'ipotiroidismo e l'ipertiroidismo e alterazioni strutturali come gozzo e noduli benigni e maligni. L'ipotiroidismo, caratterizzato da una ridotta produzione di ormoni tiroidei, può causare aumento di peso, dolori muscolari, malattie cardiache e problemi gravidici.L'ipertiroidismo, invece, dovuto a un'eccessiva produzione ormonale, provoca sintomi opposti come nervosismo, ansia, iperattività, perdita di peso e aritmie cardiache. La diagnosi precoce e la prevenzione rimangono gli strumenti più efficaci per contrastare le malattie tiroidee"."Negli ultimi anni - osserva in conclusione il direttore di Endocrinologia dell'Aou di Cagliari - la frequenza dei tumori maligni della tiroide è aumentata per l'esposizione a...

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