Le malattie della tiroide registrano un costante aumento di casi. Negli ambulatori di Endocrinologia del Policlinico Duilio Casula - spiega il direttore della struttura Francesco Boi - vengono effettuate circa 10mila visite per patologie tiroidee e le diagnosi di tumore maligno hanno raggiunto i 300 casi l'anno. In Sardegna, gli interventi di asportazione della tiroide effettuati ogni anno sono circa 600.
Nel 2025 al Policlinico Duilio Casula, dice il
professor Pietro Giorgio Calò, direttore di Chirurgia generale
dell'Aou di Cagliari e Prorettore all'Assistenza dell'Università
degli Studi di Cagliari, "sono stati effettuati 345 interventi di
tiroidectomia, oggi sempre più sicuri grazie all'utilizzo di
dispositivi di neuromonitoraggio e alle metodiche di localizzazione
delle paratiroidi. L'utilizzo dei dispositivi a base di ultrasuoni,
energia bipolare e radiofrequenze consente, inoltre, di ridurre i
tempi chirurgici È necessario intervenire chirurgicamente - dice
ancora Calò - in presenza di un nodulo maligno o sospetto, se il
nodulo comprime le strutture circostanti causando, ad esempio,
difficoltà respiratorie e problemi nella deglutizione (disturbi
compressivi), oppure se l'ipertiroidismo non è trattabile con altre
terapie".
"Le malattie della tiroide - continua il
professor Boi - sono alterazioni della funzionalità tiroidea come
l'ipotiroidismo e l'ipertiroidismo e alterazioni strutturali come
gozzo e noduli benigni e maligni. L'ipotiroidismo, caratterizzato
da una ridotta produzione di ormoni tiroidei, può causare aumento
di peso, dolori muscolari, malattie cardiache e problemi
gravidici.
L'ipertiroidismo, invece, dovuto a un'eccessiva
produzione ormonale, provoca sintomi opposti come nervosismo,
ansia, iperattività, perdita di peso e aritmie cardiache. La
diagnosi precoce e la prevenzione rimangono gli strumenti più
efficaci per contrastare le malattie tiroidee".
"Negli ultimi anni - osserva in conclusione il
direttore di Endocrinologia dell'Aou di Cagliari - la frequenza dei
tumori maligni della tiroide è aumentata per l'esposizione a...