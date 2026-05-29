Incantevoli e evocative melodie e riflessioni esistenziali con il Piano Solo Tour 2025/2026 di Giovanni Allevi che riparte dalla Sardegna: un atteso ritorno nell'Isola per l'artista, protagonista sabato 30 maggio alle 20.30 al Teatro Lirico di Cagliari e domenica 31 maggio alle 20.30 al Teatro Comunale di Sassari per un duplice appuntamento sotto le insegne del Cedac.
Un prezioso itinerario sul filo delle note, con
un'antologia di brani celeberrimi e pagine meno conosciute del
compositore e filosofo, icona della musica classica e contemporanea
nel mondo, con tournée internazionali e album in vetta alle
classifiche.
"Fare un tour internazionale di pianoforte solo
con addosso i segni indelebili della malattia, come il mal di
schiena ed il tremore alle mani, è davvero molto difficile - rivela
il maestro Giovanni Allevi - ma nel mio cuore sento realizzarsi un
cambiamento profondo. Non salgo più sul palco per mostrare
un'abilità o far ascoltare la mia musica. Molto di più. Ora la mia
missione è celebrare la gioia della vita, dimostrare che la
fragilità è una forza e che anche dall'imperfezione può nascere la
meraviglia".
Artista carismatico e interprete brillante e
versatile dello strumento a tastiera, Giovanni Allevi ha innescato
una vera e propria "rivoluzione culturale", grazie ai suoi concerti
e ai suoi dischi, favorendo la riscoperta della grande tradizione
della musica colta anche tra le giovani generazioni. Una carriera
folgorante, che lo ha portato fino in Estremo Oriente, con grande
seguito di pubblico oltre a eventi di grande impatto mediatico,
come il Concerto di Natale con I Virtuosi Italiani. Un successo
crescente per le performance dal vivo, cui si aggiungono dodici
album in studio, a partire da 13 dita, prodotto da Lorenzo
Cherubini (Jovanotti), con la sua etichetta SoleLuna insieme alla
Universal Italia. Oltre ai...