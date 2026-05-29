Giovanni Allevi riparte dalla Sardegna col Piano Solo Tour - Notizie

Incantevoli e evocative melodie e riflessioni esistenziali con il Piano Solo Tour 2025/2026 di Giovanni Allevi che riparte dalla Sardegna: un atteso ritorno nell'Isola per l'artista, protagonista sabato 30 maggio alle 20.30 al Teatro Lirico di Cagliari e domenica 31 maggio alle 20.30 al Teatro Comunale di Sassari per un duplice appuntamento sotto le insegne del Cedac.Un prezioso itinerario sul filo delle note, con un'antologia di brani celeberrimi e pagine meno conosciute del compositore e filosofo, icona della musica classica e contemporanea nel mondo, con tournée internazionali e album in vetta alle classifiche."Fare un tour internazionale di pianoforte solo con addosso i segni indelebili della malattia, come il mal di schiena ed il tremore alle mani, è davvero molto difficile - rivela il maestro Giovanni Allevi - ma nel mio cuore sento realizzarsi un cambiamento profondo. Non salgo più sul palco per mostrare un'abilità o far ascoltare la mia musica. Molto di più. Ora la mia missione è celebrare la gioia della vita, dimostrare che la fragilità è una forza e che anche dall'imperfezione può nascere la meraviglia". Artista carismatico e interprete brillante e versatile dello strumento a tastiera, Giovanni Allevi ha innescato una vera e propria "rivoluzione culturale", grazie ai suoi concerti e ai suoi dischi, favorendo la riscoperta della grande tradizione della musica colta anche tra le giovani generazioni. Una carriera folgorante, che lo ha portato fino in Estremo Oriente, con grande seguito di pubblico oltre a eventi di grande impatto mediatico, come il Concerto di Natale con I Virtuosi Italiani. Un successo crescente per le performance dal vivo, cui si aggiungono dodici album in studio, a partire da 13 dita, prodotto da Lorenzo Cherubini (Jovanotti), con la sua etichetta SoleLuna insieme alla Universal Italia. Oltre ai...

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