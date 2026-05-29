Marina Cafè noir riparte da Elmas per la 24/a edizione - Notizie

Marina Café Noir riparte da Giliácquas, Elmas, per tre giornate di grande letteratura, musica, letture e incontri. L'appuntamento con la 24/a edizione è per il 19, 20 e 21 giugno. Tra gli ospiti di quest'anno lo scrittore Maurizio de Giovanni, la reporter di guerra Francesca Mannocchi, il premio Pulitzer Nathan Thrall, la scrittrice palestinese Adania Shibli, il giovane autore francese Mokhtar Amoudi, la podcaster Chiara Tagliaferri, gli scrittori Dario Ferrari e Jón Kalman Stefánsson. Per la musica Ginevra Di Marco, Guido Catalano, Willie Peyote, Motta e Tonino Carotone.

"Cambiare rotta" è il tema scelto dal Chourmo, l'associazione culturale che promuove Marina Café Noir. "Un invito a ripensare traiettorie e approdi individuali e collettivi - spiegano gli organizzatori - dentro un presente instabile attraversato da conflitti, trasformazioni tecnologiche e nuove forme di smarrimento. Attorno all'idea del viaggio, della deriva e del cambiamento fisico, linguistico, sentimentale e politico il Festival costruirà ancora una volta uno spazio di confronto, racconto e condivisione, inaugurando anche una nuova avventura sulle rive della laguna di Giliàcquas, a Elmas".

Anche quest'anno il Festival renderà omaggio ad alcune figure fondamentali dell'immaginario letterario e musicale contemporaneo. Si parte con L'uomo delle stelle, tributo a David Bowie affidato alla voce intensa di Ilaria Porceddu. Mentre Daniel Dwerryhouse porta in scena Stefano Benni e il suo Bar Sport. Torna infine la fascia MCN Kids per bambini e famiglie tra arte di strada e giocoleria.



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