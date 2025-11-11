Atp Finals, oggi Alcaraz-Fritz - Il match in diretta
Torna in campo Carlos Alcaraz. Oggi, martedì 10 novembre, il fuoriclasse spagnolo affronta l'americano Taylor Fritz nel secondo match del suo girone alle Atp Finals di Torino. Alcaraz arriva dal successo del primo match contro Alex De Minaur, mentre Fritz ha battuto Musetti ieri nel pomeriggio. Si gioca non prima delle 14.
Dove vedere Alcaraz-Fritz? Il match è visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix. Partita visibile anche in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv.
Nel primo match di oggi alle Atp Finals, Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto contro Granollers e Zeballos, staccando in anticipo il pass per la semifinale.
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it
Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM
o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie