Atp Finals, primo verdetto: Bolelli-Vavassori fanno due su due e volano in semifinale
Buona anche la seconda per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, oggi martedì 10 novembre. I due azzurri hanno vinto il loro secondo match nel girone alle Atp Finals di Torino, bissando contro Granollers e Zeballos e volando così in semifinale nel Torneo dei maestri. Per gli azzurri, un comodo successo in due set 7-4 6-4. Meravigliosa partita della coppia italiana, che con un turno d'anticipo si assicura così un posto tra le migliori 4.
