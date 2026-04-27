Una crescita del mercato degli immobili e una partecipazione sempre
più ampia e qualificata: è quanto è emerso dai dati relativi al
2025 sul mercato delle aste immobiliari in Sardegna, che cambia
prospettiva e supera l'immagine di settore legato esclusivamente
alla speculazione.
A rivelarlo è il report regionale sulle aste
immobiliari, elaborato da Lino Mura delle agenzie Brili e Brilas di
Olbia, su consulenza di Mirko Frigerio, uno dei massimi esperti a
livello nazionale del mondo degli Npl, ovvero i crediti deteriorati
e le aste immobiliari, presidente Rescue. Nel 2025 nell'isola sono
stati censiti 2.083 lotti, per una base d'asta complessiva
superiore ai 410 milioni di euro, con un'offerta minima aggregata
pari a oltre 318 milioni. Un mercato ampio e articolato, dominato
dalle esecuzioni immobiliari, ma caratterizzato da una forte
polarizzazione del valore: appena 45 lotti sopra il milione di euro
concentrano quasi il 50% del controvalore complessivo.
Sul piano territoriale emerge il ruolo della
Gallura, che si conferma una delle aree più dinamiche e ad alta
intensità di valore. A guidare la classifica regionale per
controvalore è Arzachena, con oltre 63,8 milioni distribuiti su 80
lotti, mentre Olbia si posiziona tra i principali poli con circa
39,1 milioni e 150 aste celebrate. Seguono Cagliari e Quartu
Sant'Elena.
Il profilo del mercato resta fortemente
orientato al residenziale: gli appartamenti sono 912, le ville 71,
mentre le altre tipologie a maggiore frequenza sono i lotti
edificabili (373) e i fabbricati per attività agricole (159). La
fotografia per macro-classe mostra che il residenziale pesa il
47,9% del totale; il segmento industriale/produttivo si ferma al
2,4% dei lotti ma supera il 7,3% del valore, segnale di ticket medi
molto più alti. I numeri riflettono la forte attrattività del
mercato immobiliare gallurese, dove...
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