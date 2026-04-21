Asl Sassari, il papillomavirus spiegato ai ragazzi delle scuole medie - Notizie

Il papillomavirus spiegato ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado della provincia di Sassari: andrà in scena giovedì 23 aprile, sul palco dell'Auditorium provinciale della città, il progetto sperimentale della Asl di Sassari "Hpv..e Tu?".Circa 350 studenti parteciperanno alla seconda edizione del progetto di sensibilizzazione sull'importanza della vaccinazione per contrastare il papilloma virus umano (Hpv). Una giornata di informazione sulle tematiche legate ai rischi di diffusione del virus, sulle possibilità offerte dalla vaccinazione e dagli screening e dalla possibilità di contare sui professionisti della Asl di Sassari per ricevere informazioni dettagliate e consulenze specialistiche di salute pubblica.Il progetto sperimentale è stato realizzato dalla Asl di Sassari, attraverso le strutture di Prevenzione e Promozione della Salute, di Igiene e Sanità Pubblica, del Consultorio per la Salute delle Famiglie e del Servizio Riabilitazione Residenziale e Semiresidenziale Psichiatrica, "quale attività di informazione diretta per coinvolgere i dodicenni del territorio per il recupero delle vaccinazioni contro il Papillomavirus", spiega Anna Burruni, direttrice del servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Asl di Sassari."Un progetto sperimentale sul quale crediamo perché convinti che forme di linguaggio alternativo, come quello creativo, possano diventare uno strumento potente per affrontare e comunicare tematiche fondamentali legate alla salute", spiega Patrizia Carboni, direttrice della Sc Prevenzione e Promozione della Salute.Un progetto innovativo che ha potuto contare sulla fattiva collaborazione dell'Ufficio Scolastico Provinciale, che sin da subito ha sposato l'iniziativa, coinvolgendo una rappresentanza delle scuole secondarie di primo grado del Nord ovest della Sardegna, in un progetto articolato che verrà riproposto anche nelle prossime annualità scolastiche.Durante la giornata, in programma presso l'Auditorium provinciale del Polo tecnico statale "Devilla" a Sassari, la compagnia teatrale BobòScianèl porterà in scena uno spettacolo interattivo che,...

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