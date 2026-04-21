Il papillomavirus spiegato ai ragazzi delle scuole secondarie di
primo grado della provincia di Sassari: andrà in scena giovedì 23
aprile, sul palco dell'Auditorium provinciale della città, il
progetto sperimentale della Asl di Sassari "Hpv..e Tu?".
Circa 350 studenti parteciperanno alla seconda
edizione del progetto di sensibilizzazione sull'importanza della
vaccinazione per contrastare il papilloma virus umano (Hpv). Una
giornata di informazione sulle tematiche legate ai rischi di
diffusione del virus, sulle possibilità offerte dalla vaccinazione
e dagli screening e dalla possibilità di contare sui professionisti
della Asl di Sassari per ricevere informazioni dettagliate e
consulenze specialistiche di salute pubblica.
Il progetto sperimentale è stato realizzato
dalla Asl di Sassari, attraverso le strutture di Prevenzione e
Promozione della Salute, di Igiene e Sanità Pubblica, del
Consultorio per la Salute delle Famiglie e del Servizio
Riabilitazione Residenziale e Semiresidenziale Psichiatrica, "quale
attività di informazione diretta per coinvolgere i dodicenni del
territorio per il recupero delle vaccinazioni contro il
Papillomavirus", spiega Anna Burruni, direttrice del servizio di
Igiene e Sanità Pubblica della Asl di Sassari.
"Un progetto sperimentale sul quale crediamo
perché convinti che forme di linguaggio alternativo, come quello
creativo, possano diventare uno strumento potente per affrontare e
comunicare tematiche fondamentali legate alla salute", spiega
Patrizia Carboni, direttrice della Sc Prevenzione e Promozione
della Salute.
Un progetto innovativo che ha potuto contare
sulla fattiva collaborazione dell'Ufficio Scolastico Provinciale,
che sin da subito ha sposato l'iniziativa, coinvolgendo una
rappresentanza delle scuole secondarie di primo grado del Nord
ovest della Sardegna, in un progetto articolato che verrà
riproposto anche nelle prossime annualità scolastiche.
Durante la giornata, in programma presso
l'Auditorium provinciale del Polo tecnico statale "Devilla" a
Sassari, la compagnia teatrale BobòScianèl porterà in scena uno
spettacolo interattivo che,...
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