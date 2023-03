Terminano i fondi dal comune, l'associazione Anteas lancia una lotteria per auto-finanziarsi

L'Associazione Anteas di Quartu Sant'Elena, un'organizzazione no-profit che si dedica all'assistenza delle persone con disabilità fisiche e non solo, ha visto il suo finanziamento comunale scadere di recente. Non avendo ricevuto ulteriori fondi dal Comune, l'associazione si è vista costretta a cercare nuovi modi per finanziarsi.

La lotteria di beneficenza per auto-finanziarsi

L'Associazione Anteas ha organizzato una lotteria per raccogliere fondi, oltre alla vendita di lavoretti fatti a mano dai suoi membri. Il costo del biglietto per la lotteria sarà di soli 2,5 euro, con la possibilità di vincere diversi premi, tra cui un buono MediaWorld da 500 euro come primo premio. L'estrazione della lotteria è prevista per maggio 2023.

La Lista dei premi:

1° premio buono regalo Mediaworld 500€

2° premio buono regalo Mediaworld 400€

3° premio buono regalo Mediaworld 300€

4° premio buono spesa 100€

5°premio buono spesa 75€

6° premio buono spesa 50€ Conad

7° premio buono spesa 50€ Conad

8° premio buono spesa 25€

9° premio buono spesa 25€

10° premio buono spesa 25€

l'Associazione Anteas - Quartu Sant'Elena (CA)

L'associazione offre molti servizi alle persone con disabilità, come laboratori di cucina, cucito e altri lavoretti, che non solo aiutano a migliorare le loro abilità, ma anche a socializzare. Inoltre, l'Associazione Anteas distribuisce generi alimentari alle famiglie bisognose e offre un servizio di trasporto gratuito alle persone con disabilità che non possono guidare.

Il finanziamento comunale, che l'associazione ha ricevuto fino ad ora, è stato uno dei suoi principali sostegni finanziari. L'associazione ha chiesto al Comune di Quartu Sant'Elena di rinnovare il finanziamento per il prossimo anno fiscale, ma al momento non ci sono garanzie sulla disponibilità dei fondi.

L'Associazione Anteas ha dichiarato che, nonostante la situazione finanziaria attuale, continuerà a fornire servizi e assistenza alle persone con disabilità nella misura del possibile. Tuttavia, l'associazione ha bisogno del sostegno della comunità per continuare a offrire i suoi servizi preziosi e di supporto.

La lotteria organizzata dall'Associazione Anteas rappresenta una grande opportunità per la comunità locale di dimostrare il proprio supporto all'associazione e alle persone con disabilità. Oltre all'acquisto di un biglietto della lotteria, è possibile acquistare i lavoretti fatti a mano dall'associazione per sostenere la sua attività.

Per maggiori informazioni sulla lotteria e sull'Associazione Anteas, è possibile visitare la pagina Facebook dell'associazione all'indirizzo https://www.facebook.com/anteas.qse