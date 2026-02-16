Obbligo di stipulare una polizza Rc auto anche per veicoli non utilizzati e bloccati per anni nei box o in spazi privati? Il decreto legislativo - varato a dicembre scorso dal Consiglio dei Ministri - c'è, per la legge manca ancora il via libera del Parlamento. Ma i tempi sembrano stretti per il recepimento anche in Italia della direttiva UE (la 2021/2118) che cambia alcune delle normative. Fino a oggi l'obbligo era previsto per i veicoli circolanti oppure parcheggiati in aree pubbliche.

Il senso della norma e il rischio di pagare a vuoto

All'origine c'è un obiettivo di sicurezza visto che un mezzo, anche se chiuso in uno spazio non accessibile al pubblico, ha il potenziale di creare danni (fughe di carburante, caduta dei mezzi). Sulla applicazione della norma c'è ancora un dibattito in corso, anche perché è prevista la sospensione - anche per lunghi periodi - della polizza, facendo cadere quindi la copertura assicurativa.

Il rischio è quindi quello di istituire un obbligo di assicurazione che assicura entrate alle compagnie ma - in caso di incidente durante i periodi di sospensione - non garantisce la copertura richiesta.

Inoltre nel decreto in discussione in Parlamento è prevista la possibilità di polizze RC con durata inferiore a 12 mesi (oggi la copertura annuale è obbligatoria, ma con la possibilità limitata di sospensione).

Problemi per le imprese

Il problema della copertura non riguarda solo i proprietari di rottami dimenticati in un box o in una casa di campagna ma anche le imprese che hanno veicoli inutilizzati (o usati solo per brevi periodi stagionali) ma comunque ancora iscritti al Pra e fermi in spazi chiusi. L'obbligo poi vale anche per i rimorchi, anche se non collegati a un veicolo.

Cosa si prevede per rottami e auto d'epoca

Fra le poche deroghe previste dal testo in discussione, quella per i veicoli ridotti a rottame o completamente privi di motore. Sono i mezzi “realmente inutilizzabili’’, privi di “parti essenziali’’ alla loro funzionalità. Il nodo, tutto da chiarire, è quali siano in effetti - e per ogni tipologia di veicolo - le parti essenziali.

Per moto e auto d'epoca, utilizzate con il contagocce e già assicurabili con polizze particolari a costi ridotti, si potrebbero poi creare modalità assicurative differenti rispetto alla 'normale' Rc auto: si pagherebbe diversamente insomma per un mezzo circolante rispetto a uno 'fermo', esposto in un negozio o esposto in una collezione.

Ultimo punto quello delle manifestazioni sportive motoristiche per le quali si potrebbe arrivare a una polizza 'complessiva' stipulabile da organizzatori di gare e competizioni, con durata limitata.

Sul tema comunque una buona notizia è arrivata dal DDL Rottamazione che consente la demolizione e la cancellazione dal PRA dei veicoli fuori uso anche se gravati da fermo amministrativo. In questo modo potranno essere tolti dalla circolazione mezzi che 'esistono' solo per il fisco, liberano le strade da carcasse inutilizzabili (o inutilizzate).