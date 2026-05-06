Assalti a portavalori, arrestati altri due componenti della banda del Nuorese - Notizie

La polizia di Stato di Nuoro ha arrestato questa mattina due uomini ritenuti di far parte della banda di rapinatori che per mesi ha imperversato nel Nuorese assaltando furgoni portavalori e bancomat. Banda sgominata dagli agenti della Questura di Nuoro lo scorso novembre con un'operazione che aveva portato all'arresto di sette persone, accusate di numerosi colpi, tra i quali l'attacco armato al blindato della Mondialpol vicino a Torpè, l'assalto con esplosivo al postamat di Oliena, la rapina ai Monopoli di Stato al deposito di Pratosardo.

Oggi, su disposizione del gip del Tribunale di Nuoro, i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato e trasferito in carcere altri due membri di quella banda.

Gli arrestati sono accusati anche di numerosi furti di auto e furgoni, nelle province di Nuoro, Oristano e Sassari, mezzi poi utilizzati per i loro assalti.

A novembre era finiti in manette Michele Carta, 41 anni Siniscola, Riccardo Mercuriu, 30 anni di Mamoiada, Antonio Saccheddu, 35 anni di Orgosolo, Alessandro Dessolis, 41 anni di Orgosolo, Giovanni Piras, 29 anni di Orgosolo, e Pasquale Musina, 49 anni, anche lui di Orgosolo, ai quali si era aggiunto, dopo qualche giorno di latitanza, Peppino Puligheddu, 60 anni, di Orgosolo.



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