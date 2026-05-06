(Adnkronos) - L'Italia si trova stretta in una morsa di forte maltempo ma nel weekend cambia tutto con l'arrivo di una fiammata africana, secondo le ultime notizie e previsioni di oggi mercoledì 6 maggio.

Una profonda perturbazione atlantica, alimentata da due fronti molto attivi, ha scaricato e continuerà a scaricare ingenti quantità di pioggia esattamente sulle stesse regioni già colpite nelle scorse ore. In pratica, "piove sul bagnato", e il livello di allerta sul nostro territorio inevitabilmente aumenta, spiegano gli esperti de iLMeteo.it.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma l’arrivo di nuove precipitazioni anche a carattere torrenziale, in particolar modo tra Liguria e Toscana. Tuttavia, i fenomeni più intensi, anche sotto forma di rovesci e temporali, colpiranno almeno fino al pomeriggio-sera di oggi mercoledì 6 maggio anche la Lombardia settentrionale e il Friuli, estendendosi poi "a macchia di leopardo" su buona parte del Centro-Nord. Si tratta di piogge non solo molto forti, ma estremamente persistenti. Ad alimentarle è un massiccio flusso di vapore acqueo in risalita dal Mar Mediterraneo e, ancor prima, dal Nordafrica. A differenza dei mesi invernali, quando il vapore a disposizione dell'atmosfera è minore a causa delle basse temperature, adesso ci troviamo di fronte a un vero e proprio mix esplosivo: i primi caldi flussi subtropicali si stanno scontrando violentemente con correnti fredde di origine polare ancora piuttosto rigide. Il mese di maggio, purtroppo, non è affatto nuovo a questi episodi estremi.

La memoria corre inevitabilmente alla storica alluvione dell'Emilia-Romagna del maggio 2023, quando una serie di perturbazioni stazionarie riversò sul territorio quantitativi d'acqua eccezionali in pochissimi giorni, causando l'esondazione di oltre venti fiumi, vittime e danni incalcolabili a centri abitati e campagne. Anche l’attuale situazione, che presenta criticità minori ma potenzialmente alluvionali, manterrà sotto scacco metà del nostro Paese per altre 24 ore. Successivamente assisteremo a una parziale evoluzione con una temporanea attenuazione giovedì, anche se qualche ostinato rovescio insisterà ancora sulle regioni del Centro e sul Nord-Est.

Venerdì arriverà una nuova passata di piogge diffuse, concentrata in particolar modo sulle regioni centrali (quelle che presenteranno il maggior rischio di allagamenti a causa dei terreni ormai saturi d'acqua) poi, finalmente, il weekend sarà ricordato per un generale miglioramento atmosferico su tutto lo Stivale, ma soprattutto per la prima, vera “fiammata africana” della stagione al Sud. Le temperature subiranno una netta impennata, raggiungendo picchi da piena estate di 32-34°C, specialmente in Sicilia. Le prossime 48-72 ore richiederanno dunque la massima attenzione al Centro-Nord: la persistenza delle piogge e lo scontro tra masse d'aria diverse manterranno elevato il rischio idrogeologico e di allagamenti locali. Solo a ridosso del fine settimana la situazione si sbloccherà definitivamente, consegnandoci un'Italia finalmente soleggiata e un Sud che vivrà un clamoroso anticipo d'estate con termometri ben oltre i 30 gradi.

Mercoledì 6. Al Nord: tempo instabile con piogge e temporali forti alternati a schiarite. Al Centro: instabile con rovesci sparsi, anche intensi. Al Sud: nuvoloso, ma mite.

Giovedì 7. Al Nord: instabile tra rovesci e schiarite. Al Centro: instabile tra rovesci e schiarite. Al Sud: tra nubi e spazi di sole. Più caldo.

Venerdì 8. Al Nord: variabile. Al Centro: nuove piogge. Al Sud: variabile. Più caldo.

Tendenza: weekend tra sole e qualche isolato scroscio in montagna. Molto caldo all’estremo Sud.