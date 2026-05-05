(Adnkronos) - Tutti contro Marco Berry. Nella Casa del Grande Fratello Vip nel corso della settimana si sono consumati scontri accesi tra gli inquilini, con l'illusionista come protagonista. In particolare, il concorrente ha avuto un litigio, durato giorni, con Francesca Manzini.

Tutto è cominciato quando Berry ha posto alcune domande all'imitatrice sulla sua vita privata, in particolare sul suo passato. Domande scomode che hanno messo Manzini in evidente difficoltà. Questa sarebbe stata la miccia che ha fatto esplodere il conflitto, culminato poi in attacchi da parte di Marco Berry che hanno colpito nel profondo la concorrente.

In diretta nella puntata di questa sera, martedì 5 maggio, Francesca Manzini ha ammesso di essersi sentita aggredita dal concorrente: "Sono stati giorni difficili, ci viviamo tutti i giorni e il tempo di elaborare è breve. Volevo dare giusto peso a quello che era successo. Marco ha involontariamente aperto questioni del mio passato che non volevo riaprire". Tra i due, poi la discussione si è conclusa con delle scuse pubbliche e un abbraccio.

Tuttavia, il comportamento di Marco Berry nella Casa continua a infastidire la maggior parte degli inquiilini, fatta eccezione per Antonella Elia, che lo difende a spada tratta.

Anche Selvaggia Lucarelli, dallo studio, ha sottolineato quanto i toni del concorrente siano provocatori ed esagerati: "In Marco c'è sempre una nota di cattiveria in quello che dice, lui sa esattamente dove ferire il nemico", ha detto facendo riferimento ad alcune frasi pronunciate dall'illusionista come "ti devi far curare". "Questo - ha aggiunto Lucarelli - ti dipinge come un persona perfida, da fuori è brutto vederti così".

Ancora più dure le parole di Alessandra Mussolini nei confronti di Marco Berry: "Dici delle cose e le dici in modo spietato e sei consapevole di dire solo cattiverie. A me non piaci proprio come persona, quando me ne vado da questa casa sono felice di non vederti più", gli ha detto.

Faccia a faccia anche per le due grandi protagoniste di questa edizione, Alessandra Mussolini e Antonella Elia. L'ex europarlamentare ha ammesso di non riuscire ad ottenere un rapporto di stabilità con Elia: "C’è stato l’ennesimo litigio, non ci parliamo ormai da giorni. Quello che più mi fa stare male è il tono alto della sua voce", ha ammesso senza peli sulla lingua.

"Sono consapevole di essere diventata insofferente, quando sento le loro voci io mi irrito. C’è una sorta di rigetto da parte mia. Li vedo che parlano e sparlano dietro. Ho un livello di sopportazione molto basso", ha aggiunto Mussolini, facendo riferimento alle continue discussioni maturate nei giorni scorsi con Antonella Elia e Marco Berry.

La concorrente ha ammesso, senza se e senza ma, di non voler ancora un chiarimento con i due: "Non voglio chiedere scusa e non voglio perdonare. Credo che ci siano chimicamente delle persone che non si prendono, noi siamo un esempio. Io sto benissimo con tutti in casa, tranne con Antonella e Marco".

Dal canto suo, Antonella Elia ha replicato: "Io non sopporto la sua ipocrisia. Ci prende in giro di continuo. Ha insultato, urlato, minacciato. È insopportabile".

Ancora più dure le parole di Alessandra Mussolini nei confronti di Marco Berry: "Dici delle cose e le dici in modo spietato e sei consapevole di dire solo cattiverie. A me non piaci proprio come persona, quando me ne vado da questa casa sono felice di non vederti più", gli ha detto.

Un confronto poi commentato da Selvaggia Lucarelli in studio. L'opinionista ha apprezzato le parole di Alessandra Mussolini: "È la prima volta che la vedo senza maschere. Riesce a dire tutto quello che pensa senza limiti, vuol dire che questo la sta turbando molto".