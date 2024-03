Sanità Avviso della Asl 5 di Oristano

Avviso della Asl 5 di Oristano

Modifiche nel normale svolgimento del servizio in alcuni Ascot della provincia di Oristano nei prossimi giorni. Lo hanno reso noto la direzione generale della Asl 5 e la Struttura Semplice “Integrazione Ospedale-Territorio”.

A Fordongianus il turno dell’ASCoT, in via Traiano 2, previsto domani martedì 12 marzo è stato posticipato a mercoledì 13 marzo, dalle ore 9 alle ore 14.

Il servizio è rivolto ai pazienti rimasti senza medico di base di Fordongianus, Busachi, Neoneli e Ula Tirso.

Il turno dell’ASCoT di Busachi, in via Satta 39, invece, mercoledì 13 marzo non sarà operativo. Dunque l’ambulatorio straordinario di comunità territoriale di Busachi mercoledì rimarrà chiuso.

Il servizio è riservato ai pazienti rimasti senza medico di famiglia di Busachi, Neoneli, Ula Tirso e Fordongianus.

Lunedì, 11 marzo 2024