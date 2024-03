“Parlare col medico di base? Ottenere una visita? Forse più facile un’udienza col Papa”

Riceviamo e pubblichiamo

Voglio segnalarvi un pesantissimo disservizio che mi risulta verificarsi qui ad Oristano, riferito ai medici di base. Ormai c’è chi riceve su appuntamento, spesso anche dopo una settimana. È pressoché impossibile parlare con loro. Lo si può fare solamente tramite segretarie che fungono da filtro col paziente di turno!

Personalmente in un anno ho visto il mio medico solo una volta, nonostante le mie patologie.

Recentemente ero influenzata, con febbre e dolori forti. Mi sono vista recapitare dalla segretaria, che aveva riferito i miei sintomi in maniera distorta, una prescrizione per una congestione nasale che ovviamente non avevo.

Mi domando: come si comportano con i pazienti anziani? O con coloro che hanno gravi patologie? Con le urgenze? Con noi quasi sessantenni o ultrasessantenni che abbiamo una salute precaria?

Ho tanta rabbia al riguardo. In capo a loro c’è il “dovere” dell’assistenza primaria. Invece capita che siano trincerati negli ambulatori senza un minimo contatto fisico o una visita al paziente.

Per assurdo si può dire

