È stata rivelata la data di arrivo della piattaforma streaming Hbo Max: il 13 gennaio 2026 è il giorno in cui il servizio streaming globale di Warner Bros. Discovery debutterà in Italia.

Lanciato per la prima volta negli Stati Uniti nel 2020, HBO Max si è progressivamente espanso in America Latina, Europa, Asia Centrale e nella regione Asia-Pacifico. Già disponibile in oltre 100 Paesi, la piattaforma streaming ha un’offerta che spazia tra le più celebri serie al mondo, film campioni d’incassi, storie tratte dalla realtà e sport in diretta. Sempre il 13 gennaio 2026, HBO Max debutterà anche in Germania, Austria, Svizzera, Lussemburgo e Liechtenstein, ampliando in modo significativo la presenza del brand in Europa e raggiungendo alcuni tra i mercati più rilevanti. Il servizio debutterà anche nel Regno Unito e in Irlanda all’inizio del 2026, completando così la sua presenza nel mercato europeo.

Serie, film e grande sport

Dall’attesissima ‘A Knight of the Seven Kingdoms’, serie spin-off de ‘Il Trono di Spade’, allo sport con la diretta dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 e i primi due tornei dell’Australian Open e del Roland-Garros per vedere il ritorno in campo di Jannik Sinner. Storie ed eventi che trovano ‘casa’ in HBO Max - il servizio streaming globale di Warner Bros. Discovery sbarcherà in Italia il 13 gennaio 2026 - e che saranno presentati questa sera a Londra, durante lo showcase guidato da Casey Bloys, chairman e ceo di HBO e HBO Max globale. Ad animare l’evento che offrirà un primo sguardo sulle novità che inaugureranno la nuova fase europea della piattaforma ci saranno anche alcuni dei talent coinvolti nei prossimi progetti targati HBO Max, protagonisti dei panel che scandiranno la serata. Un appuntamento pensato per tracciare la rotta del brand nel continente e per mostrare in anteprima l’ambizione della nuova strategia internazionale.

"Siamo entusiasti di portare HBO Max e le sue storie indimenticabili in nuovi Paesi europei a partire da gennaio. Con una delle line-up più forti di sempre con serie americane e locali targate HBO, i grandi successi cinematografici locali e internazionali e i Giochi Olimpici invernali, questo è il momento perfetto per rendere disponibile HBO Max a tutti gli spettatori. Non è mai stato così semplice accedere alle serie del momento, ai film di successo, all’imperdibile sport in diretta e alle straordinarie storie di real-life”, dichiara in una nota JB Perrette, ceo e president of Global Streaming and Games di Warner Bros. Discovery.

Le produzioni originali italiane

Non mancheranno le produzioni originali italiane. La prima a sbarcare sul servizio streaming globale di Warner Bros. Discovery sarà ‘Portobello’, la serie di Marco Bellocchio, che debutterà il 20 febbraio. Presentata in anteprima alla 82esima Mostra del Cinema di Venezia, ripercorre la vicenda di Enzo Tortora, interpretato da Fabrizio Gifuni: il celebre conduttore televisivo ingiustamente accusato di legami con la mafia negli Anni 80. Al centro della serie, il caos mediatico, la giustizia che deraglia e la battaglia di un uomo per riprendersi la propria dignità. La serie - una produzione Our Films (società del gruppo Mediawan), e Kavac Film, in coproduzione con Arte France ed in collaborazione con Rai Fiction e The Apartment Pictures (una società del gruppo Fremantle) - è stata scritta da Bellocchio, Stefano Bises, Giordana Mari e Peppe Fiore.

Come anticipato qualche settimana fa dall’Adnkronos, è in lavorazione la serie sull’omicidio di Melania Rea nel 2011 per mano di colui che allora era suo marito, Salvatore Parolisi. La serie - diretta da Stefano Mordini con protagonisti Maria Esposito (star della serie ‘Mare Fuori’ in cui ha interpretato Rosa Ricci) e Daniele Rienzo (lo scorso anno in sala con ‘Parthenope’ di Sorrentino) - racconta la storia di una donna che ha provato a riprendersi la propria vita, e di un Paese che, attraverso di lei, ha imparato a riconoscere la violenza che si consuma nel silenzio delle case. Il pomeriggio del 18 aprile 2011, Parolisi (Rienzo), caporalmaggiore dell’Esercito, si aggirava disperato con la figlia di diciotto mesi in braccio per il Pianoro di Colle San Marco, in provincia di Ascoli, alla ricerca della giovane moglie Melania (Esposito), allontanatasi per andare in bagno e poi scomparsa nel nulla. L’immagine cattura immediatamente l’attenzione dei media nazionali. Dopo due giorni di ricerche, il suo corpo viene ritrovato senza vita nel bosco di Ripe di Civitella, a quindici chilometri di distanza. Nelle prime ore, è stato proprio il marito a chiedere giustizia, ma la sua immagine di giovane padre e vedovo distrutto si sgretola rapidamente: Salvatore ha ucciso Melania, riuscendo a ingannare i media, l’opinione pubblica e persino la famiglia della vittima. La realtà rivela un quadro inquietante: una donna che avrebbe voluto porre fine ad anni di infelicità e controllo da parte del marito, ma che è stata uccisa prima di poterlo fare. La serie - prodotta da Simona Ercolani e Teresa Carducci per Stand by Me - è scritta da Doriana Leondeff, Bianca Rondolino, Gloria Mottarelli e Mariano Di Nardo.

La cronaca è anche in due docu-serie che arriveranno prossimamente a ‘casa’ HBO Max. ‘Gina Lollobrigida: Diva Contesa’ ricostruisce in tre episodi la vicenda giudiziaria che ha catturato l’attenzione pubblica con un intreccio di intrighi, inganni e sorprendenti rivelazioni. Ripercorre la vita della grande diva del cinema internazionale - attrice, fotografa, scultrice, pittrice, simbolo di indipendenza - fino alla morte nel 2023, concentrandosi sulla battaglia legale esplosa attorno al suo ingente patrimonio milionario. A contendersi l’eredità economica, artistica e morale sono: il figlio Milko Skofic, l’ex marito Francisco Javier Rigau e il manager Andrea Piazzolla. Mentre gli ultimi anni della vita della diva si trasformano in un vortice di accuse, tradimenti e sospetti di manipolazione. La serie unisce il ritratto della grande star al racconto dell'ultimo periodo della sua esistenza, in cui Piazzolla, factotum e manager della “Lollo”, finisce sul banco degli imputati, perché accusato di circonvenzione di incapace e per aver sottratto beni al patrimonio dell'attrice.

Grazie ad una meticolosa analisi degli atti giudiziari, testimonianze esclusive, audio mai ascoltati e alla partecipazione di Rigau, Skofic, Piazzolla e del nipote di Gina Lollobrigida, Dimitri, la docu-serie svela retroscena inediti e fa luce sui tanti aspetti oscuri dell'affaire: la scomparsa di quasi tutto il patrimonio (stimato tra 10 e 20 milioni di euro, con fondi forse nascosti a Panama), la nomina di un amministratore di sostegno nel 2019 e la condanna in primo grado di Andrea Piazzolla nel 2023 a tre anni di reclusione e a un risarcimento da mezzo milione di euro per aver approfittato della fragilità della Lollobrigida. Una battaglia legale non ancora definita nei tre gradi di giudizio. Gli autori della docu-serie - prodotta da Indigo Stories con Loft Produzioni - sono Carlo Altinier e Matteo Billi, mentre Elena Martelli, Ilenia Petracalvina e Shaila Risolo hanno collaborato ai testi.

La seconda docu-serie è ‘Saman’. Diretta da Francesca Mazzoleni (episodi 1 e 2) e da Gianluca Santoni (episodio 3), la docu-serie ripercorre la vicenda della 18enne pachistana Saman Abbas, assassinata dal suo stesso clan familiare per aver rifiutato un matrimonio combinato. La docu-serie - prodotta da Aurora Tv, Giannandrea Pecorelli e Benedetta Fabbri - è scritta da Carmen Vogani e Lorenzo Avola, con la collaborazione di Simona Coppini. Al momento del lancio, HBO Max in Italia presenterà in esclusiva ‘Nonostante’, il nuovo film diretto e interpretato da Valerio Mastandrea, e da febbraio ‘Squali’, il debutto cinematografico di Daniele Barbiero con Lorenzo Zurzolo e James Franco, presentato all’ultima edizione di Alice nella Città, il festival autonomo e parallelo alla Festa del Cinema di Roma.

Quanto costerà Hbo Max

HBO Max offrirà tre piani mensili: 'Base con pubblicità' costerà 5,99 euro al mese e permeterò la visione su 2 dispositivi in Full HD; 'Standard', al costo di 11,99 euro al mese, permetterà la visione su 2 dispositivi in Full HD, con 30 download (con limitazioni); mentre 'Premium', a 16,99 euro al mese consentirà la visione su 4 dispositivi in 4K Ultra HD con Dolby Atmos (dove disponibile) e 100 download (con limitazioni). A qualsiasi piano sarà possibile aggiungere, per 3 euro al mese, il pacchettto sport, che include contenuti con pubblicità e permette la visione in contemporanea a due device.

Dove guardare Hbo Max

HBO Max sarà disponibile su TV selezionate, set-top box, dispositivi di streaming, smartphone e tablet, console da gioco, online su www.hbomax.com e tramite partner di distribuzione TV che verranno annunciati in seguito.

La creazione dei profili

Gli abbonati potranno creare fino a cinque profili personalizzati, ricevere consigli su misura e usufruire di funzionalità come 'Continua a guardare' e, a seconda del piano scelto, dei download per la visione offline. Le famiglie potranno configurare profili dedicati ai bambini con contenuti adatti all’età e parental control.