Già a Capodanno sorpreso in centro con un coltello a serramanico e un paio di forbici

È scattato l’arresto per un oristanese sorpreso dalla Polizia di Stato a sferrare violenti pugni contro alcune transenne in piazza Roma, a Oristano. Alla vista degli agenti ha continuato a dare in escandescenze e dimostrarsi violento, tanto che, portato in Questura, ha danneggiato gli uffici e minacciato di morte i poliziotti.

L’uomo, classe 1987, è già noto alle forze dell’ordine: lo scorso Capodanno è stato denunciato, perché sorpreso a vagare per le vie del centro con un coltello a serramanico e un paio di forbici. Destinatario della misura di sicurezza dell’avviso orale del questore, ha numerosi precedenti penali per tentato omicidio, traffico di stupefacenti e porto abusivo di armi.

L’arresto, stavolta, è avvenuto nella notte del 13 febbraio scorso, nel corso dei controlli della Polizia in occasione della Sartiglia. L’uomo mostrava segni di nervosismo e agitazione e, a fronte del controllo, si è rivolto agli agenti con fare minaccioso e irriguardoso, sputando più volte in loro direzione e rifiutandosi di fornire le proprie generalità o mostrare un documento.

Invitato a seguire i poliziotti in un’area meno meno affollata di piazza Roma, dove si stata svolgendo un evento musicale, l’uomo ha opposto resistenza, colpendo gli operatori con violente gomitate ed energici spintoni.

Per questa ragione è stato sottoposto a perquisizione e condotto da una Volante presso la Questura per il fotosegnalamento e la denuncia. Giunto negli Uffici della Polizia, il giovane ha dato in escandescenze, con minacce agli agenti e danneggiamenti. Gli operatori l’hanno dunque immobilizzato, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente.

Per questo, l’uomo è stato tratto in arresto e posto a disposizione della Procura di Oristano.

