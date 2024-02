Quartucciu

Scattata la denuncia e il ritiro della patente

Ha causato un incidente perdendo il controllo del suo scooter e sottoposto a un controllo, è risultato positivo alla cocaina e all’alcol: è scattata la denuncia e il ritiro della patente per un commerciante di 46 anni, già censito nella banca dati delle forze di polizia.

I carabinieri di Quartu Sant’Elena sono intervenuti ieri a Quartucciu in seguito alla segnalazione di un sinistro con feriti, avvenuto alle 14 in via della Pace.

Dagli accertamenti è risultato che il commerciante era alla guida del suo scooter Burgman, quando ha perso il controllo. È stato dunque sottoposto ad accertamenti urgenti presso il laboratorio di tossicologia dell’Asl di Cagliari, che hanno rivelato la presenza di cocaina e un tasso alcolico di 1,75 grammi per litro.

L’uomo è stato così denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno provveduto al ritiro della patente.

Giovedì, 22 febbraio 2024