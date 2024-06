La direzione generale della Asl 5, in collaborazione con la struttura Integrazione Ospedale-Territorio, ha comunicato alcune variazioni negli orari di apertura degli ambulatori straordinari di comunità territoriali (Ascot) di Arborea.

A partire dal prossimo lunedì 10 giugno, i turni del lunedì e del venerdì dell’ambulatorio Ascot di Arborea, situato in via Romagna, saranno temporaneamente sospesi. Resta invece confermato il turno del mercoledì, dalle ore 8 alle 13. Ulteriori variazioni sugli orari di apertura saranno comunicate successivamente e pubblicate sul sito www.asl5oristano.it.

Il servizio Ascot, dedicato ai cittadini privi di medico di famiglia, consente l’accesso con tessera sanitaria per richiedere prescrizioni mediche, visite urgenti e non urgenti, rinnovo di piani terapeutici, raccolta dei fabbisogni domiciliari (inserimento in Adi, attività domiciliari programmate, prestazioni integrative programmate), certificati di malattia e altre prestazioni riconosciute dagli Accordi Collettivi Nazionali.

Queste modifiche temporanee mirano a migliorare l’efficienza del servizio e a garantire un’assistenza sanitaria continua e di qualità per tutti i cittadini di Arborea.