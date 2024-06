le liste e tutti i candidati

Sabato 8 e domenica 9 giugno i cittadini di Sini sono chiamati alle urne per le elezioni comunali, occasione di rinnovo del Consiglio comunale. I seggi saranno aperti sabato 8 giugno dalle ore 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23. La competizione elettorale vedrà confrontarsi Elio Simula, candidato della lista “Insieme per Sini”, e Andrea Carracoi, rappresentante di “Vivi Sini”. I due candidati si sfideranno per ottenere la guida del Comune, con programmi e proposte che mirano a migliorare la qualità della vita nella comunità. Lista “Insieme per Sini” (Elio Simbula sindaco). Candidati consiglieri: Gesuino Atzori, Patrizia Atzori, Germano Baduena, Claudio Figus, Roberto Figus, Rossella Lampus, Simona Simbula e Alina Smantanica. Lista “Vivi Sini” (Andrea Carracoi sindaco). Candidati consiglieri: Ottavio Serra, Giampiero Perseu, Sandra Cau, Marco Cau, Enrico Nenicalli, Valeria Floris, Lorenza Lampus, Sabrina Cau e Marco Spanda. Nei piccoli comuni dove non è previsto il voto disgiunto, le elezioni comunali si svolgono in modo lineare. Gli elettori ricevono una scheda

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie