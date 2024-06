Oristano, incontro delle Consulte: i giovani chiedono risposte

Giovedì 6 giugno, presso la sala Giunta del Comune di Oristano, si è tenuto il primo incontro del coordinamento provinciale delle consulte giovani comunali. All’incontro erano presenti numerose consulte tra cui: Ollastra, Oristano, Scano, Santu Lussurgiu, Terralba, Villaurbana e Zerfaliu, guidate dal coordinatore regionale Gian Luca Atzori e dal coordinatore provinciale Emanuele Orrù. Hanno partecipato anche il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna, l’assessore alle politiche giovanili di Oristano Antonio Franceschi, la vicesindaco di Santu Lussurgiu Francesca Citroni, l’assessore Roberta Cicu di Terralba, l’assessore alle politiche giovanili del Comune di Cabras Laura Celletti, il consigliere regionale Alessandro Solinas e la segretaria particolare dell’assessorato alla cultura Maria Delogu. “Oggi 9 giovani su 10 non hanno fiducia nella politica. Le consulte svolgono un ruolo cruciale come ponte e raccordo tra i bisogni dei giovani e l’amministrazione – afferma il coordinatore della provincia di Oristano, Emanuele Orrù -. Essendo un ente pubblico sono l’ultimo baluardo rimasto in grado di cucire il rapporto sempre più frammentato tra nuove generazioni e istituzioni. Tuttavia, spesso vengono

