Neoneli

Gli appuntamenti a Casa Cultura

Sarà Ibrahima Lo, giovane attivista e scrittore senegalese, ad aprire domani – venerdì 5 aprile – il ciclo di appuntamenti a Casa Cultura Neoneli: dalle 18.30 dialogherà con Giuseppe Manias, della Biblioteca Gramsciana. Lo è l’autore del libro “Pane e acqua. Dal Senegal all’Italia passando per la Libia” (Villaggio Maori Editore, 2021) che ha ispirato il regista Matteo Garrone per la realizzazione del film “Io capitano”.

Sono oltre 20 gli appuntamenti in cartellone, che spaziano dalla letteratura ai corsi di formazione, passando per le attività di ludoteca, doposcuola e animazione alla lettura, fino alle proiezioni cinematografiche. E sarà proprio un breve film a raccontare un’altra storia drammatica, quella di Aldo Scardella (giovedì 11 aprile alle 18). Il cortometraggio “Polvere” di Paolo Carboni (2023, 29’) racconta la tragica vicenda umana di Aldo Scardella, giovane studente cagliaritano accusato di un omicidio, arrestato e messo in regime di isolamento nel carcere di Buoncammino: riuscì a resistere per 185 giorni prima di togliersi la vita, da innocente, nel luglio del 1986. . Il regista cagliaritano sarà presente in sala per la proiezione.

Il giorno seguente, venerdì 12 aprile (ore 18), torna la rassegna “Sarde e