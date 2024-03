Aperto il bando Nidi Gratis, un aiuto alle famiglie di Oristano

Sono aperti i termini del bando ‘Nidi Gratis’ per la presentazione delle domande per i contributi per l’abbattimento della retta di frequenza ai nidi e micronidi pubblici o privati, per il periodo settembre-dicembre 2023. L’assessore ai Servizi sociali Carmen Murru ricorda che “la misura ‘Nidi Gratis’ prevede un contributo massimo di 200 euro mensili, per la durata massima di 11 mesi parametrato in due differenti scaglioni Isee, per contribuire all’abbattimento delle rette, ad integrazione del ‘bonus nido’ Inps. Sono previsti due periodi temporali. Il primo destinato ai bimbi frequentanti i nidi da gennaio a luglio 2023 e il secondo per il periodo settembre – dicembre 2023”. Possono presentare la domanda i nuclei familiari, anche monogenitoriali, comprese le famiglie di fatto, che abbiano i seguenti requisiti. Siano composti da uno o più figli fiscalmente a carico, di età compresa tra zero e tre anni (due anni e 365 giorni), anche in adozione o affido; aver presentato all’Inps l’Isee 2023 per le prestazioni rivolte ai minorenni nel nucleo familiare; aver presentato

