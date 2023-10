Ancora nessun accordo sui tagli nella scuola. La Conferenza provinciale deciderà a novembre

Oristano

Stamane l’incontro convocato dall’amministratore straordinario Massimo Torrente

Prende ulteriormente tempo la Conferenza provinciale sulla rete scolastica, riunitasi questa mattina nei locali della Provincia di Oristano per discutere e valutare proposte in merito al taglio di quattro autonomie scolastiche nell’Oristanese, come previsto dalle linee guida adottate dalla Regione. Sindaci e dirigenti scolastici hanno concordato un nuovo incontro anche per attendere le risultanze del confronto che la Commissione regionale per l’istruzione ha in programma in oggi con l’Anci Sardegna proprio in merito al problema del dimensionamento scolastico. Se ne riparlerà tra tre settimane.

Oltre a ciò, il vicesindaco di Arborea, Davide Rullo, ha sottolineato come in soccorso alla causa potrebbero giungere a breve anche alcune sentenze del Tar di Lazio e Campania, attese nei prossimi giorni, in merito ai ricorsi presentati dalle rispettive regioni contro la decisione del Governo di ridurre le autonomie.

Dagli interventi è comunque emersa, ancora una volta, la necessità di opporsi con un secco no ai tagli previsti. Una posizione sostenuta anche in occasione della riunione che si era tenuta nei giorni scorsi in Comune, a Oristano, organizzata dal sindaco Massimiliano Sanna. A quell’incontro aveva preso parte la quasi totalità dei rappresentanti delle Unioni dei Comuni del territorio.