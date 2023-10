A Cabras 300 giovanissimi a lezione con la Polizia postale per dire no al cyberbullismo

Cabras

Stamane in piazza Stagno

Più di 300 alunni provenienti dalle scuole di Cabras, Oristano e Bosa, accompagnati dai docenti dei rispettivi istituti, si sono ritrovati stamane in piazza Stagno, a Cabras, per il progetto Una vita da social della Polizia Postale, organizzato dalla Questura di Oristano con la collaborazione del Comune di Cabras, che nasce per sensibilizzare gli studenti sull’importanza dell’uso responsabile delle tecnologie e sulla prevenzione del cyberbullismo e delle altre forme di prevaricazione online.

I ragazzi hanno potuto visitare i vari stand e hanno avuto accesso al truck della Polizia Postale della campagna educativa itinerante. Alla presenza delle autorità, del comandante regionale della Polizia Postale Francesco Greco, del questore Giuseppe Giardina e del prefetto Salvatore Angieri, i giovani hanno avuto modo di conoscere da vicino i pericoli che si nascondono nella rete tramite l’uso dello smartphone e dei social.

“È stata una mattinata importante per i nostri ragazzi”, ha affermato il sindaco Andrea Abis ringraziando la Polizia di Stato per l’ottima proposta educativa, “i giovani sono stati coinvolti in un progetto all’insegna della legalità. Internet rappresenta uno spazio all’interno del quale ci si può perdere, un ambiente torbido e pericoloso. È necessario che bambini e adolescenti vengano guidati verso una maggiore presa di coscienza sulla realtà che li circonda, con il costante accompagnamento delle famiglie e delle istituzioni”.

Erano presenti all’iniziativa anche l’assessora all’Innovazione Alessandra Pinna, l’assessora alle Politiche sociali Laura Celletti e l’assessore alla Cultura Carlo Trincas.