Alcaraz si ritira da Madrid, Sinner numero 1 almeno fino agli Internazionali di Roma

(Adnkronos) - Carlos Alcaraz non parteciperà al Masters 1000 di Madrid e Jannik Sinner sarà numero 1 del mondo fino agli Internazionali d'Italia.﻿ Il fuoriclasse spagnolo, numero 2 del ranking Atp, si è ritirato dal torneo in programma nella capitale iberica dal 22 aprile al 3 maggio dopo aver già rinunciato a proseguire la sua corsa nell'Atp 500 di Barcellona per un problema al polso. L'assenza prolungata consente all'azzurro di mantenere il primato nella classifica.

"Ci sono delle notizie incredibilmente difficili da dare - le parole affidate ai social da Alcaraz oggi, venerdì 17 aprile - Madrid è casa mia, uno dei luoghi più speciali del calendario per me, ed è per questo che mi fa così male non poter giocare qui per il secondo anno consecutivo. Mi fa particolarmente male non poter essere di fronte ai miei tifosi in un torneo così speciale. Grazie per il vostro continuo supporto e spero di vedervi presto".

Una notizia che apre a diversi scenari: intanto in prospettiva, perché per il murciano non si tratta di un problema di poco conto in vista dei prossimi tornei sulla terra rossa (su tutti il Roland Garros). E poi, in ottica ranking: con questa rinuncia, Jannik Sinner è sicuro di restare numero uno del ranking Atp almeno fino agli Internazionali di Roma, in programma dal 6 al 17 maggio nella Capitale.

Al momento Sinner non ha ancora confermato la sua presenza nel torneo madrileno, ma intanto ha la certezza di restare leader della classifica fino a Roma, dove è stato finalista un anno fa. Sinner e Alcaraz non avevano partecipato al Masters 1000 di Madrid nel 2025: in caso di presenza nel torneo spagnolo, Jannik avrebbe dunque una grossa occasione per guadagnare punti sul rivale (ora staccato di soli 10 punti).