Iglesias torna ad accogliere, dal 22 al 25 aprile, la Fiera del
Libro, giunta all'undicesima edizione e intitolata "Naviganti",
tema deciso insieme agli altri festival della Rete Pym per la
"bibliodiversità".
L'iniziativa, organizzata dall'associazione
ArgoNautilus, si articola tra colazioni con gli autori, laboratori,
presentazioni e spettacoli in una manifestazione diventata presidio
culturale nel Sulcis Iglesiente.
"I naviganti sono coloro che accettano il
movimento e l'incertezza che ne deriva", ha dichiarato l'ideatrice
Eleonora Carta. Mentre il direttore artistico Maurizio Cristella ha
sottolineato come "i libri, resi un baglio immateriale e un impulso
anche scomodo, fungono da imbarcazioni della memoria che, al
contempo, aprono a ulteriori possibilità, strumenti con cui
interrogare il territorio di appartenenza, fatto di esperienze e
relazioni quotidiane".
L'inaugurazione, in coincidenza con la Giornata
Mondiale della Terra, prevede, dopo i saluti della Fondazione di
Sardegna e del Comune di Iglesias, un talk del geopolitico Matteo
Giusti sugli equilibri globali e la presentazione del volume di
Lucio Luca 'L'ultima spiaggia. Alkamar, la strage dimenticata e
cinquant'anni di misteri italiani' (Aliberti). Mentre Lidia Ravera,
a cinquant'anni dall'uscita di 'Porci con le ali', dialoga con
Fabio Canino sulla propria vita di scrittrice.
Il 23 aprile è dedicato al futuro del libro e
vede come evento clou la lectio magistralis dello storico Carlo
Greppi sul racconto del passato e sulle voci escluse dal canone
storiografico. Mentre il giorno successivo è in programma la tavola
rotonda dei festival della Rete Pym e la presentazione del saggio
di Michael Steinberger, 'Il filosofo nella Valley.
Alex Karp, Palantir e l'ascesa dello Stato di
sorveglianza' (Foglio Edizioni), seguita da un reading di Paolo
Nori.
La rassegna si chiude il 25 aprile con una
tavola rotonda sul noir tra Italia e...
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