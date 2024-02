Oristano

Pienone stamane a Oristano

In 1.300 tra podisti e camminatori hanno partecipato oggi a Oristano alla decima edizione della Mezza Maratona del Giudicato. A vincere la 21 chilometri è stato il grande favorito, Michele Palamini del Gruppo Alpinistico Vertovese, che ha chiuso la gara in 1h11’30”. Qualche spavento per tre atleti che hanno accusato un malore, due in viale Repubblica e uno in piazza Roma. Due di loro sono stati trasportati al Pronto soccorso.

Secondo posto, in 1h11’47”, per Alessandro Spanu di Zeddiani, anche lui del Gruppo Alpinistico Vertovese. Completa il podio Giuseppino Cossu del Cagliari Marathon, in 1h12’26.

Pronostico rispettato pure tra le donne, con Raimonda Nieddu dell’Atletica Elmas che ha tagliato il traguardo per prima, in 1h19’37”. Sul podio, poi, Elsa Ferraris (Atletica Elmas), in 1h24’56”, e Veronica Pala (Ichnos Sassari), in 1h30’05”.

La Mezza Maratona del Giudicato è stata l’occasione per ricordare Gianni Murgia. Un trofeo in ricordo dell’atleta e commerciante di abbigliamento sportivo scomparso quattro anni fa è stato assegnato al primo classificato della categoria Fidal SM65, Gianpaolo Bussu (Polisportiva Olimpia Bolotana), giunto in via Duomo in 1h37’11”.